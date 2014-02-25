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亚洲 | 2014年 2月 25日 星期二 12:17 BJT

路透基点：来宝集团通过子弹式贷款筹资6.5亿美元--RLPC

路透香港2月25日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士的话报导，来宝集团12月通过10家银行提供的子弹式贷款筹资6.5亿美元。

这10家银行包括中国银行、三菱东京日联银行、法国巴黎银行、花旗、澳洲联邦银行、汇丰、工银亚洲、荷兰国际银行、荷兰合作银行和新加坡大华银行。

此项贷款综合费用不到200个基点，利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码135个基点左右。

资金将用于再融资。

来宝集团在2013年5月敲定一笔20亿美元的循环信贷，有50家银行参贷，包括一笔10.17亿美元364天期贷款和一笔4.88亿美元及一笔约为5亿美元的两项三年期贷款。364天期贷款的利率为较LIBOR加码120个基点，承诺费为贷款利率的30%。两笔三年期贷款利率为较LIBOR加码190个基点，承诺费为贷款利率的35%。

对于364天期和三年期贷款，承贷不少于7,000万美元的银行获牵头行头衔，可分别获165个基点和240个基点的综合收益。(完) (编译 李爽 审校 孙茉莉)
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