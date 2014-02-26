台湾债市：10年公债103/6殖利率盘初走跌，随美债反应美消费者信心趋软

路透台北2月26日 - 台湾10年期公债103/6发行前交易殖利率周三盘初走跌。交易员称，由于美国消费者信心数据表现不如预期，牵动台债殖利率随美债向下测试，短线台债仍将随美国经济数据好坏而上下波动。

他们指出，随着标债变数去除，台债回归追随美债走势，盘初10年券103/6发行前交易殖利率亦随美债走跌，不过在1.57%下方的追价力道较弱，料发行前交易期间盘中低位的1.564%或将为短多的压力区，短线暂看在1.56%附近盘整，待美债释出进一步明确方向。

“ 台债今天跟着美债跳空往下测试。”一位证券台债交易员说。

此外，银行台债交易员提及，台债交投重心转到10年新券103/6，目前市场多头气氛略胜一筹，不排除103/6殖利率仍有机会再往下测试，至于五年主流券103/4则略见换券卖压，不仅盘初殖利率跌幅收敛至平盘附近。

美国公债价格周二上涨，因交易商聚焦趋软的美国消费者信心数据，未理会显示美国去年房价升幅为2005年来最大的强于预期数据。指标10年期公债 升12/32，收益率报2.705%，周一报2.745%。

交易员观察市场最新动态：

* 美国指标10年期公债殖利率上日收跌，周一亚洲早盘交投落在2.71%附近。

* 盘初10年券103/6殖利率随美债走跌，五年券103/4则略见换券卖压。

* 台债交投聚焦10年新券103/6，该券殖利率跌破1.57%后追价力道较弱。

* 103/6殖利率发行前交易的盘中低位1.564%或将为短多压力区。

* 短线台股交投区间持稳，对台债影响有限。

预估指标公债主要交投区间：

* 五年公债103/4：1.07-1.085%

* 10年公债103/6发行前交易：1.56-1.575%

本地时间10:22时最新报价：

* 五年公债103/4殖利率微幅走扬0.05基点至1.0815%

* 10年公债103/6殖利率在发行前交易走跌1.18基点报1.5682%。

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