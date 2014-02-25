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亚洲 | 2014年 2月 25日 星期二 12:16 BJT

澳洲个股：政府考虑对陷于困境的澳航提供帮助

路透悉尼2月25日 - 澳洲政府周二表示，正考虑一些方案来帮助陷于困境的澳洲航空(Qantas Airways) 。此前，澳洲航空拒绝就有关其准备裁减最多5,000名员工并出售部分资产的报导置评。

澳航已经警告称上半财年料录得最多3亿澳元的亏损，公司将于周四发布业绩报告。

澳航表示将做出“一些非常艰难的决定“，以实现在未来三年节约20亿澳元成本的目标，并致力于让政府和投资者相信公司有一个扭亏为盈的切实计划。

不过，澳航拒绝对当地媒体的报导置评。报导称澳航将裁员3,000-5,000人，并计划出售其在墨尔本机场的终端设施。

澳航目前正寻求政府债务担保，以使其能够融到低成本资金。

澳洲总理艾保德(Tony Abbott)表示，帮助澳航”生存并繁荣起来“符合澳洲的利益，因澳航是该国的一个重要企业，提供大量就业岗位。

”本届政府将尽其所能提供一个公平的竞争环境，“艾保德在议会表示，并补充称澳航需要”整顿好自身业务“。（完）

(编译 高琦 审校 李爽)
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