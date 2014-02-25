澳洲个股：政府考虑对陷于困境的澳航提供帮助

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透悉尼2月25日 - 澳洲政府周二表示，正考虑一些方案来帮助陷于困境的澳洲航空(Qantas Airways) 。此前，澳洲航空拒绝就有关其准备裁减最多5,000名员工并出售部分资产的报导置评。
澳航已经警告称上半财年料录得最多3亿澳元的亏损，公司将于周四发布业绩报告。
澳航表示将做出“一些非常艰难的决定“，以实现在未来三年节约20亿澳元成本的目标，并致力于让政府和投资者相信公司有一个扭亏为盈的切实计划。
不过，澳航拒绝对当地媒体的报导置评。报导称澳航将裁员3,000-5,000人，并计划出售其在墨尔本机场的终端设施。
澳航目前正寻求政府债务担保，以使其能够融到低成本资金。
澳洲总理艾保德(Tony Abbott)表示，帮助澳航”生存并繁荣起来“符合澳洲的利益，因澳航是该国的一个重要企业，提供大量就业岗位。
”本届政府将尽其所能提供一个公平的竞争环境，“艾保德在议会表示，并补充称澳航需要”整顿好自身业务“。（完）
(编译 高琦 审校 李爽)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申