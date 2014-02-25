版本:
中国
亚洲 | 2014年 2月 25日 星期二 12:22 BJT

中国货币市场：正回购力度符预期资金仍宽，继续关注外汇市场联动影响

路透上海2月25日 - 中国银行间市场周二主要质押式回购利率 涨跌互现。央行公开市场正回购操作力度基本符合预期，资金宽松格局未改；但流动性供给较此前水漫金山的局面已有不少改观，回购利率减点成交的情况已不太多见。

市场人士并指出，疑似央行引导的汇率主动贬值，或主导了人民币流动性的充裕局面，短期内资金面可能仍将受外汇市场联动的影响。

“还是比较松，但是减点现象基本没有了，不像上周那么泛滥，(央行正回购量)适中吧，不算太高，但也不算少，”上海一银行交易员称。

中国央行公开市场今日进行1,000亿元人民币的14天期正回购操作，规模较上周同期增加逾一倍，中标利率持稳在3.80%。

他谈到，在春节后资金回流银行体系已基本落定后，近期影响流动性的主要因素已让位于外汇市场的汇率波动，接下来宽松的资金面能否延续，汇率的走向以及央行的干预动作仍是重要影响因素。

今日隔夜回购利率自低位有所反弹，而七天和14天品种继续小跌。上述交易员认为，虽然短期内资金尚未看到收紧迹象，但由于正回购利率为货币市场利率设了一个基准，回购利率难有续跌空间，“虽然向上的空间暂时不多，毕竟(14天)正回购3.8%放在那里，要往下也很难。”

人民币兑美元即期 今日早盘延续前期贬势，大幅走贬并触及6.1250元，创半年以来新低；今天中间价为6.1184元，较上日升5个点子，终结五天连跌势头。

北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

-----------------------------------------------------------

质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.7257 1.6413 +8.44

七天 3.2382 3.2712 -3.30

14天 3.8219 3.8660 -4.41

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 3.0300 2.5750 +45.50

七天 3.6200 3.8450 -22.50

14天 3.9000 3.9100 -1.00

回购定盘利率

其中:隔夜 1.7500 1.7200 +3.00

七天 3.2400 3.3400 -10.00

14天 3.8200 3.9800 -16.00

Shibor

其中:隔夜 1.7200 1.7000 +2.00

七天 3.2780 3.3390 -6.10

三个月 5.5585 5.5665 -0.80

-----------------------------------------------------------(完) (发稿 边竞；审校 张喜良)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐