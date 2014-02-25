中国货币市场：正回购力度符预期资金仍宽，继续关注外汇市场联动影响

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海2月25日 - 中国银行间市场周二主要质押式回购利率 涨跌互现。央行公开市场正回购操作力度基本符合预期，资金宽松格局未改；但流动性供给较此前水漫金山的局面已有不少改观，回购利率减点成交的情况已不太多见。
市场人士并指出，疑似央行引导的汇率主动贬值，或主导了人民币流动性的充裕局面，短期内资金面可能仍将受外汇市场联动的影响。
“还是比较松，但是减点现象基本没有了，不像上周那么泛滥，(央行正回购量)适中吧，不算太高，但也不算少，”上海一银行交易员称。
中国央行公开市场今日进行1,000亿元人民币的14天期正回购操作，规模较上周同期增加逾一倍，中标利率持稳在3.80%。
他谈到，在春节后资金回流银行体系已基本落定后，近期影响流动性的主要因素已让位于外汇市场的汇率波动，接下来宽松的资金面能否延续，汇率的走向以及央行的干预动作仍是重要影响因素。
今日隔夜回购利率自低位有所反弹，而七天和14天品种继续小跌。上述交易员认为，虽然短期内资金尚未看到收紧迹象，但由于正回购利率为货币市场利率设了一个基准，回购利率难有续跌空间，“虽然向上的空间暂时不多，毕竟(14天)正回购3.8%放在那里，要往下也很难。”
人民币兑美元即期 今日早盘延续前期贬势，大幅走贬并触及6.1250元，创半年以来新低；今天中间价为6.1184元，较上日升5个点子，终结五天连跌势头。
北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 1.7257 1.6413 +8.44
七天 3.2382 3.2712 -3.30
14天 3.8219 3.8660 -4.41
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 3.0300 2.5750 +45.50
七天 3.6200 3.8450 -22.50
14天 3.9000 3.9100 -1.00
回购定盘利率
其中:隔夜 1.7500 1.7200 +3.00
七天 3.2400 3.3400 -10.00
14天 3.8200 3.9800 -16.00
Shibor
其中:隔夜 1.7200 1.7000 +2.00
七天 3.2780 3.3390 -6.10
三个月 5.5585 5.5665 -0.80
-----------------------------------------------------------(完) (发稿 边竞；审校 张喜良)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申