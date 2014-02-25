中国债市动态：利率债暖势更甚，人民币明显走贬等令经济担忧升温

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透北京2月25日 - 中国银行间债市周二早盘利率债暖势更甚，利率互换(IRS)及国债期货市场亦然。市场人士表示，正回购操作力度未改资金大势，人民币明显走贬和房地产相关消息则令基本面担忧进一步升温，多头情绪被鼓舞，债市一二级联袂延续暖势。
“有人砸，资金太松，正回购力度不算大，房地产和汇率贬值导致了经济悲观预期，”上海一大型银行资深交易员称，“海外的需求力度很大，他们操作快速无尺度，情绪很强烈，二级利率跟着一级就下去了。”
北京一国有大行资深交易员亦表示，正回购操作力度未改资金短期宽裕局面，基本面偏弱预期带动了市场乐观情绪，在以上两个因素未发生改变之前，料行情有望延续。
人民币兑美元即期 早盘延续前期贬势，大幅走贬并触及6.1250元，创半年以来新低。
中国央行公开市场今日进行1,000亿元人民币的14天期正回购操作，规模较上周同期增加逾一倍。由于正回购操作力度基本符合预期，资金宽松格局未改，银行间市场周二主要质押式回购利率 涨跌互现。
而国开行上午招标的五期固息增发债，收益率均低于市场预期。
剩余期限约1.87年的固息政金债13国开02券最新成交对应收益率 为4.95%，上交易日尾盘报5.02%。
国债期货主力合约TF1403 早盘收报92.298元，涨0.194元，或0.21%。(完) (发稿 曹巍浩; 审校 张喜良)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申