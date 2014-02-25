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亚洲 | 2014年 2月 25日 星期二 12:38 BJT

中国债市动态：利率债暖势更甚，人民币明显走贬等令经济担忧升温

路透北京2月25日 - 中国银行间债市周二早盘利率债暖势更甚，利率互换(IRS)及国债期货市场亦然。市场人士表示，正回购操作力度未改资金大势，人民币明显走贬和房地产相关消息则令基本面担忧进一步升温，多头情绪被鼓舞，债市一二级联袂延续暖势。

“有人砸，资金太松，正回购力度不算大，房地产和汇率贬值导致了经济悲观预期，”上海一大型银行资深交易员称，“海外的需求力度很大，他们操作快速无尺度，情绪很强烈，二级利率跟着一级就下去了。”

北京一国有大行资深交易员亦表示，正回购操作力度未改资金短期宽裕局面，基本面偏弱预期带动了市场乐观情绪，在以上两个因素未发生改变之前，料行情有望延续。

人民币兑美元即期 早盘延续前期贬势，大幅走贬并触及6.1250元，创半年以来新低。

中国央行公开市场今日进行1,000亿元人民币的14天期正回购操作，规模较上周同期增加逾一倍。由于正回购操作力度基本符合预期，资金宽松格局未改，银行间市场周二主要质押式回购利率 涨跌互现。

而国开行上午招标的五期固息增发债，收益率均低于市场预期。

剩余期限约1.87年的固息政金债13国开02券最新成交对应收益率 为4.95%，上交易日尾盘报5.02%。

国债期货主力合约TF1403 早盘收报92.298元，涨0.194元，或0.21%。(完) (发稿 曹巍浩; 审校 张喜良)
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