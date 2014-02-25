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货币新闻 | 2014年 2月 25日 星期二 12:58 BJT

全球商品：澳洲Fortescue称不担心中国港口铁矿石库存增长

行业数据显示，中国主要港口截至周五的进口铁矿石库存SH-TOT-IRONINV达到创纪录的高位1.009亿吨，刷新一周前刚刚创下的纪录。

中国钢铁工业协会一位官员称，考虑到炼厂需求增加，7,000-8,000万吨的库存适当。(完)
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