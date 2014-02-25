中国债市：IRS与现券收益率联袂下行，千亿正回购未伤资金宽松筋骨

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海2月25日 - 在现券收益率连续下行的同时，中国人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周二亦普跌逾10个基点(bp)，因公开市场倍增至千亿元的正回购操作，未实际改变资金宽松态势，机构做多热情不减。
交易员表示，短期内市场对流动性预期仍相对乐观，唯IRS连续快速下行之后，走一步看一步情绪略增。
北京一银行交易员称，尽管公开市场正回购放量，但货币市场所受冲击有限，IRS今日全线跌逾10bp，“这两天确实下得快了，债市太火爆，互相促进。”
银行间市场主要质押式回购利率 今日涨跌互现。央行公开市场正回购操作力度基本符合预期，资金宽松格局未改；但流动性供给较此前水漫金山的局面已有不少改观，回购利率减点成交的情况已不太多见。
央行公开市场今日进行了1,000亿元的14天正回购操作，规模较上周同期增加逾一倍，利率则持平于3.80%。
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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今日 4.1125/4.2350 4.4800/4.5538 4.5779/4.6504 4.6788/4.7625 4.7011/4.9345
上日 4.3875/4.4825 4.5750/4.6625 4.6650/4.7525 4.7675/4.8625 4.7775/5.0534
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变动 -0.2750/-0.2475 -0.0950/-0.1087 -0.0871/-0.1021 -0.0887/-0.1000 -0.0764/-0.1189
注: 以上数据均为按季度计算报价。
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。
中国外汇交易中心统计数据显示，2014年1月人民币IRS成交的名义本金总额为2,852亿元，较2013年12月的1,717.86亿元增逾六成。(完) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申