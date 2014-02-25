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亚洲 | 2014年 2月 25日 星期二 15:39 BJT

中国债市：IRS与现券收益率联袂下行，千亿正回购未伤资金宽松筋骨

路透上海2月25日 - 在现券收益率连续下行的同时，中国人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周二亦普跌逾10个基点(bp)，因公开市场倍增至千亿元的正回购操作，未实际改变资金宽松态势，机构做多热情不减。

交易员表示，短期内市场对流动性预期仍相对乐观，唯IRS连续快速下行之后，走一步看一步情绪略增。

北京一银行交易员称，尽管公开市场正回购放量，但货币市场所受冲击有限，IRS今日全线跌逾10bp，“这两天确实下得快了，债市太火爆，互相促进。”

银行间市场主要质押式回购利率 今日涨跌互现。央行公开市场正回购操作力度基本符合预期，资金宽松格局未改；但流动性供给较此前水漫金山的局面已有不少改观，回购利率减点成交的情况已不太多见。

央行公开市场今日进行了1,000亿元的14天正回购操作，规模较上周同期增加逾一倍，利率则持平于3.80%。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 4.1125/4.2350 4.4800/4.5538 4.5779/4.6504 4.6788/4.7625 4.7011/4.9345

上日 4.3875/4.4825 4.5750/4.6625 4.6650/4.7525 4.7675/4.8625 4.7775/5.0534

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变动 -0.2750/-0.2475 -0.0950/-0.1087 -0.0871/-0.1021 -0.0887/-0.1000 -0.0764/-0.1189

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。

中国外汇交易中心统计数据显示，2014年1月人民币IRS成交的名义本金总额为2,852亿元，较2013年12月的1,717.86亿元增逾六成。(完) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
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