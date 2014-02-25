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亚洲 | 2014年 2月 25日 星期二 12:50 BJT

香港股市：恒生指数盘中小涨，升幅受内地股市跌势所限

路透香港2月25日 - 香港股市周二盘中上涨，但涨幅受内地股市跌势所限，内地地产开发商仍承压，因对于政府将对该行业实施更多贷款限制的忧虑仍在。

“政策面忧虑现在放大了，因下周开始将召开两会，大家对于将出台什么政策感到紧张，”上海证券分析师Guo Yanling表示。

恒生指数 涨0.5%，至22,489.5点，图表阻力位在200日移动均线切入位，约在22,493.6点。恒生国企指数 涨0.6%。上日收在2月10日以来最低。

汇丰控股 跌2.4%，此前汇丰控股公布的业绩显示，年度税前利润增长9%，不及分析师预期。该公司并警告称，今年新兴市场将更加波动。

绿城中国 上日跌逾9%后，今日再跌2.3%。

澳门博彩类股表现超越大盘，市场寄望其2月博彩营收超过预期。银河娱乐 跳涨4%，金沙中国 劲扬4.6%。澳博控股 亦涨2.3%，该公司将于周三公布全年业绩。(完)
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