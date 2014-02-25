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亚洲 | 2014年 2月 25日 星期二 13:25 BJT

路透基点：九龙仓旗下Wharf Finance签订2.38亿美元贷款协议--RLPC

路透香港2月25日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士的话报导称，九龙仓集团附属公司Wharf Finance Ltd在2月17日与七家银行签署协议，获得2.38亿美元五年期贷款。

三井住友银行作为牵头行和簿记行，承贷1.25亿美元。

另外六家银行包括：Bank of the Philippine Islands(4,000万美元)、工银澳门(2,000万美元)、NTT Finance Asia Ltd(2,000万美元)、台北富邦银行(1,500万美元)、彰化银行(1,000万美元)和上海商业储蓄银行(800万美元)。

一如此前报导，这项子弹式贷款由九龙仓背书担保，利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码125个基点。

承贷4,000万美元或以上的受邀参贷银行获得95个基点的承诺费，综合费用为144个基点，并获得牵头行头衔；承贷2,500万至3,500万美元的受邀参贷银行获得85个基点的承诺费，综合费用为142个基点，并获得主办行头衔；承贷1,500万至2,000万美元的银行获得75个基点的承诺费，综合费用为140个基点，并获得安排行头衔。

这些资金用作一般性运营资本。

去年8月，三井住友银行也牵头为九龙仓承贷一笔3.05亿美元的五年期子弹式贷款。兆丰国际商业银行香港分行为牵头行。

Aozora Asia Pacific Finance以安排行身份参与，第一商业银行香港分行和华南商业银行香港分行为高级经理行。彰化商业银行担任经理行。

同月，瑞穗银行为九龙仓安排一笔1.59亿美元五年期子弹式贷款，加入的银行包括兆丰银行、科威特国民银行新加坡分行、及永亨银行。

在2011年4月，九龙仓获得一笔40亿港元三年期融资，支付的最高综合收益为102个基点，利率较香港银行同业拆息(Hibor)加码68个基点。(完) (编译 李爽 审校 于春红)
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