路透基点：九龙仓旗下Wharf Finance签订2.38亿美元贷款协议--RLPC

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透香港2月25日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士的话报导称，九龙仓集团附属公司Wharf Finance Ltd在2月17日与七家银行签署协议，获得2.38亿美元五年期贷款。
三井住友银行作为牵头行和簿记行，承贷1.25亿美元。
另外六家银行包括：Bank of the Philippine Islands(4,000万美元)、工银澳门(2,000万美元)、NTT Finance Asia Ltd(2,000万美元)、台北富邦银行(1,500万美元)、彰化银行(1,000万美元)和上海商业储蓄银行(800万美元)。
一如此前报导，这项子弹式贷款由九龙仓背书担保，利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码125个基点。
承贷4,000万美元或以上的受邀参贷银行获得95个基点的承诺费，综合费用为144个基点，并获得牵头行头衔；承贷2,500万至3,500万美元的受邀参贷银行获得85个基点的承诺费，综合费用为142个基点，并获得主办行头衔；承贷1,500万至2,000万美元的银行获得75个基点的承诺费，综合费用为140个基点，并获得安排行头衔。
这些资金用作一般性运营资本。
去年8月，三井住友银行也牵头为九龙仓承贷一笔3.05亿美元的五年期子弹式贷款。兆丰国际商业银行香港分行为牵头行。
Aozora Asia Pacific Finance以安排行身份参与，第一商业银行香港分行和华南商业银行香港分行为高级经理行。彰化商业银行担任经理行。
同月，瑞穗银行为九龙仓安排一笔1.59亿美元五年期子弹式贷款，加入的银行包括兆丰银行、科威特国民银行新加坡分行、及永亨银行。
在2011年4月，九龙仓获得一笔40亿港元三年期融资，支付的最高综合收益为102个基点，利率较香港银行同业拆息(Hibor)加码68个基点。(完) (编译 李爽 审校 于春红)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申