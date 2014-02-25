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亚洲 | 2014年 2月 25日 星期二 13:28 BJT

澳洲股市：回吐涨幅收低，盘中曾触及五年半高位

路透悉尼2月25日 - 澳洲股市周二回吐涨幅，下跌0.1%，指数此前连涨七日并在今日稍早时触及五年半高位。

S&P/ASX 200指数 下跌6.4点至5,433.8点，受累于矿业股及银行股。盘中曾触及日高5,461.7点，是2008年6月以来最高水平。(完)
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