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亚洲 | 2014年 2月 25日 星期二 13:45 BJT

企业结盟：德意志交易所拓展亚洲足迹，关系企业与印尼商交所签约

路透悉尼2月25日 - 两家有德意志交易所(Deutsche Boerse) 为后盾的公司周二称，已与印尼主要大宗商品交易所签署协议，谋求发展交易平台、市场监视和清算业务。

这是德意志交易所扩大亚洲足迹的最新一步。

公司联合声明称，德国Global Markets Exchange Group International已与印尼商品及衍生品交易所(ICDX)签署协议，研究提供其交易所交易平台和市场监视技术的机会。德意志交易所持有Global Markets Exchange的股份。

ICDX亦已和欧洲商品清算所(European Commodity Clearing)签订协议。隶属德意志交易所集团的欧洲能源交易所(European Energy Exchange)握有欧洲商品清算所的多数股份。

ICDX的大宗商品合约包括金、锡、毛棕榈油期货，及外汇合约。(完) (编译 张若琪 审校 王洋)
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