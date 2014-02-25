中国热股：众信旅游复牌现第十个涨停，已较发行价上涨377%

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透北京2月25日 - 已遭遇两次停牌核查的新股中国北京众信国际旅行社股份有限公司 周二复牌后继续涨停至87.22元人民币，该股从上市第二日起已连续出现十个涨停板，较其发行价23.15元上涨377%。
众信旅游周二发布公告称，该公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处，目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，亦不存在违反信息公平披露的情形。
“2014年2月19日，公司股票收盘价格为每股79.29元，对应市盈率75.51倍（按照扣除非经常损益前后孰低的原则计算2012年度净利润），已远高于2014年2月19日深证指数上市公司行业平均市盈率“商务服务业”（L72）行业加权平均静态市盈率52.78倍。”公告称。
中信证券报告指出，众信旅游作为旅游业近期唯一一只新股，市场看好其经营业务未来可充分受益于中国出境游市场的高速增长，而民营机制下公司战略执行和转型潜力较大，因此自上市以来一直受到追捧。
中信证券报告并预计众信旅游2013-2015年全面摊薄EPS（每股收益）为1.49/1.81/2.42元；国泰君安证券预计其12个月目标价为77.7元 而银河证券给出的合理估值倍数为25至30倍PE。（完）
欲了解公告详情，请点选交易所网站 here (发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申