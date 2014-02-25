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亚洲 | 2014年 2月 25日 星期二 14:09 BJT

港股业绩：新世界中国料未来两年毛利率下滑，因二三线城市占比增加

路透香港2月25日 - 在中国从事房地产开发的新世界中国 周二宣布，中期净利按年增长46%，主要受益于期内入账的销售额增加所致。不过，公司预期随着未来一、两年位于二、三线城市的物业项目比例增加，预期整体毛利率将由目前的约51%，降至35%以上。

截至去年12月底止六个月，新世界中国的净利润为33.95亿港元，前年度同期为23.21亿港元。撇除物业重估、汇兑差额、无形资产摊销及减值前核心利润则为29.15亿港元，按年大增1.03倍，因期内物业竣工量及入账销售额分别按年增加1.5倍和1.89倍。

该公司表示，期内实现签订合约物业销售额93.2亿元人民币，按年升10%。物业销售的整体毛利率由上年同期的51.2%微降至50.9%，平均售价亦由每平方米18,035元人民币下跌至13,073元，主要由于来自三线城市的物业项目，由上年同期的1%升至16%。

“总体来说，2014年房地产的调控政策将会继续出现地区性差异。一线及一些重点二线城市的调控将会延续从严的态势。”新世界中国主席兼董事总经理郑家纯在业绩报告中称。

“二、三线城市的房地产调控措施将会相对宽松。这将会有利于一些具经济潜力的二、三线城市的长远发展，而这些区域所面对的政策风险亦相对较小。”他说。

目前，新世界中国已进军内地20多个一、二及三线城市，土地储备超过2,500万平方米，当中约80%的住宅楼面面积是来自二、三线城市。随着位于二、三线城市的物业项目占未来一、两年竣工项目的比例增加，公司预期物业销售的整体毛利率可维持在35%以上的水平。

新世界中国午盘初段股价下跌2.41%，报4.46港元，过去一个月累计升逾16%。（完）

欲浏览上市公司发布于香港联交所的业绩声明，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
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