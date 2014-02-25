港股业绩：新世界中国料未来两年毛利率下滑，因二三线城市占比增加

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透香港2月25日 - 在中国从事房地产开发的新世界中国 周二宣布，中期净利按年增长46%，主要受益于期内入账的销售额增加所致。不过，公司预期随着未来一、两年位于二、三线城市的物业项目比例增加，预期整体毛利率将由目前的约51%，降至35%以上。
截至去年12月底止六个月，新世界中国的净利润为33.95亿港元，前年度同期为23.21亿港元。撇除物业重估、汇兑差额、无形资产摊销及减值前核心利润则为29.15亿港元，按年大增1.03倍，因期内物业竣工量及入账销售额分别按年增加1.5倍和1.89倍。
该公司表示，期内实现签订合约物业销售额93.2亿元人民币，按年升10%。物业销售的整体毛利率由上年同期的51.2%微降至50.9%，平均售价亦由每平方米18,035元人民币下跌至13,073元，主要由于来自三线城市的物业项目，由上年同期的1%升至16%。
“总体来说，2014年房地产的调控政策将会继续出现地区性差异。一线及一些重点二线城市的调控将会延续从严的态势。”新世界中国主席兼董事总经理郑家纯在业绩报告中称。
“二、三线城市的房地产调控措施将会相对宽松。这将会有利于一些具经济潜力的二、三线城市的长远发展，而这些区域所面对的政策风险亦相对较小。”他说。
目前，新世界中国已进军内地20多个一、二及三线城市，土地储备超过2,500万平方米，当中约80%的住宅楼面面积是来自二、三线城市。随着位于二、三线城市的物业项目占未来一、两年竣工项目的比例增加，公司预期物业销售的整体毛利率可维持在35%以上的水平。
新世界中国午盘初段股价下跌2.41%，报4.46港元，过去一个月累计升逾16%。（完）
欲浏览上市公司发布于香港联交所的业绩声明，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申