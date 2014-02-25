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亚洲 | 2014年 2月 25日 星期二 15:36 BJT

台湾经济：今年制造业产值估年增3.17%，创三年新高--工研院产经中心

路透台北2月25日 - 台湾工业技术研究院产业经济与趋势研究中心周二预估，2014年台湾制造业产值可达17.74兆(万亿)台币，年增率3.17%，有望创下三年的高位。

工研院产经中心经理陈志强表示，制造业的四大产业中，预估今年以资讯电子工业成长4.98%最高，景气向上；化学工业成长3.14%，成长率趋缓；而金属机电工业成长1.65%，摆脱衰退；民生工业成长1.93%，维持平稳。

尽管今年制造业产值有望创三年来高位，但工研院产经中心表示，资讯电子的主力产品--资讯和通讯、精密仪器等产品，海外生产比重居于各业的首位，在大陆刻意扶植本地产业下，台湾厂商面临重大的竞争压力。

该中心组长严万璋指出，大陆资源广大，易形成完整的产业链，在其产业政策转向之下，对台湾产业自然产生冲击。

〞台湾应学习如瑞士、丹麦等小国的作法，看他们如何与德国、法国等大国为邻。〞他说。

他进一步表示，比如丹麦以农业为主、而瑞士则是在精密机械产业占领关键零组件的技术，相同的台湾也应将有限的资源在重点领域锁定，在某些产业的关键技术中卡位，占据重要位子。

台湾2013年制造业年增率2.21%；2012年为年减2.46%，因受欧债危机及美财政悬崖负面影响；2011年制造业产值则为年增3.44%。(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
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