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市场报道 | 2014年 2月 25日 星期二 14:02 BJT

全球贵金属：2月24日SPDR黄金持仓量和iShares白银持仓量双双增加

路透2月25日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周一的黄金持仓量较上周五增加0.41%，同期全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust SLV 白银持仓量增加0.12%。

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%

SPDR 25,772,416.9 2月24日 25,666,392.0 2月21日 106,024.9 0.41%

iShares 326,635,134.7 2月24日 326,250,394.7 2月21日 384,740.0 0.12%

浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com/) 浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 张若琪 审校 杜明霞)
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