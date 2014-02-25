更正-表格：德国第四季GDP较前季成长0.4%，较上年同期增长1.3%

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
(内文最后一个表格最后一列的标头应为“较12年第三季”，非“较12年第二季”)
路透柏林2月25日 - 德国联邦统计局周二公布：
* 德国第四季经季节调整国内生产总值(GDP)终值为较前季增长0.4%
* 第四季GDP终值为较上年同期增长1.3%
* 第四季民间消费较上季下降0.1%，政府支出持平
* 第四季总资本支出较上季增长1.4%
* 第四季出口较上季增长2.6%，进口增长0.6%
* 第三季GDP确认为较上季增长0.3%，较上年同期增长1.1%
* 净贸易为第四季GDP增长贡献1.1个百分点，内需拉低0.7个百分点
* 第四季经济增长正面贡献主要来自外贸，国内经济发出的信号好坏不一
以下为详细数据(%,括号内数据为前值):
德国GDP变动 13年第四季 13年第三季
较13年第三季 较13年第二季
GDP变动率 +0.4 +0.3 (+0.3)
民间消费 -0.1 +0.2 (+0.1)
公共支出 持平 +1.2 (+0.5)
总资本支出 +1.4 +1.3 (+1.6)
- 设备支出 +1.4 +0.1 (+0.5)
- 建筑投资 +1.4 +2.1 (+2.4)
出口 +2.6 +0.2 (+0.1)
进口 +0.6 +0.8 (+0.8)
对实质GDP贡献(百分点) 13年第四季 13年第三季
较13年第三季 较13年第二季
国内需求 -0.7 +0.6 (+0.7)
民间消费 持平 +0.1 (+0.1)
公共支出 持平 +0.2 (+0.1)
总资本支出 +0.2 +0.2 (+0.3)
- 设备指出 +0.1 持平 (0.0)
- 建筑投资 +0.1 +0.2 (+0.2)
库存 -0.8 持平 (+0.2)
对外贸易 +1.1 -0.3 (-0.4)
13年第四季 13年第三季
较12年第四季 较12年第三季
GDP变动率(未经调整) +1.3 +1.1 (+1.1)
GDP变动率(经调整) +1.4 +0.6 (+0.6)
注:较前季数据经过季节和工作日因素调整.(完) (编译 郑茵 审校 白云/田建华)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申