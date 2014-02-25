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货币新闻 | 2014年 2月 25日 星期二 15:31 BJT

更正-表格：德国第四季GDP较前季成长0.4%，较上年同期增长1.3%

(内文最后一个表格最后一列的标头应为“较12年第三季”，非“较12年第二季”)

路透柏林2月25日 - 德国联邦统计局周二公布：

* 德国第四季经季节调整国内生产总值(GDP)终值为较前季增长0.4%

* 第四季GDP终值为较上年同期增长1.3%

* 第四季民间消费较上季下降0.1%，政府支出持平

* 第四季总资本支出较上季增长1.4%

* 第四季出口较上季增长2.6%，进口增长0.6%

* 第三季GDP确认为较上季增长0.3%，较上年同期增长1.1%

* 净贸易为第四季GDP增长贡献1.1个百分点，内需拉低0.7个百分点

* 第四季经济增长正面贡献主要来自外贸，国内经济发出的信号好坏不一

以下为详细数据(%,括号内数据为前值):

德国GDP变动 13年第四季 13年第三季

较13年第三季 较13年第二季

GDP变动率 +0.4 +0.3 (+0.3)

民间消费 -0.1 +0.2 (+0.1)

公共支出 持平 +1.2 (+0.5)

总资本支出 +1.4 +1.3 (+1.6)

- 设备支出 +1.4 +0.1 (+0.5)

- 建筑投资 +1.4 +2.1 (+2.4)

出口 +2.6 +0.2 (+0.1)

进口 +0.6 +0.8 (+0.8)

对实质GDP贡献(百分点) 13年第四季 13年第三季

较13年第三季 较13年第二季

国内需求 -0.7 +0.6 (+0.7)

民间消费 持平 +0.1 (+0.1)

公共支出 持平 +0.2 (+0.1)

总资本支出 +0.2 +0.2 (+0.3)

- 设备指出 +0.1 持平 (0.0)

- 建筑投资 +0.1 +0.2 (+0.2)

库存 -0.8 持平 (+0.2)

对外贸易 +1.1 -0.3 (-0.4)

13年第四季 13年第三季

较12年第四季 较12年第三季

GDP变动率(未经调整) +1.3 +1.1 (+1.1)

GDP变动率(经调整) +1.4 +0.6 (+0.6)

注:较前季数据经过季节和工作日因素调整.(完) (编译 郑茵 审校 白云/田建华)
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