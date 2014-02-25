香港个股：电能实业将着眼于电力及可再生能源业务投资机会

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透香港2月25日 - 香港富商李嘉诚旗下公用事业分支--电能实业 周二称，继今年初完成分拆香港电力业务上市后，公司将着眼于电力及可再生能源业务的投资机会。
电能实业主席霍建宁在业绩报告中称，集团将运用来自分拆香港电力业务的收入，着眼在能源行业开拓成熟稳定，且具有长远发展潜力的市场。此外，将评估有助达至可持续发展目标的可再生能源项目。
他并称，集团将利用在过往收购中所累积的经验及专长，着眼电力及燃气行业内具合适规模和可带来可靠收入及稳定增长的优质投资项目。
“在短至中期，集团将在澳洲、北美洲及欧洲大陆物色拓展发电及输配电业务的合适机会。”他说。
电能实业近年致力拓展海外的公用事业，并成为公司盈利增长动力来源。公司公布，2013年度净利按年增长15%至111.65亿港元，优于汤森路透综合12名分析师预测中位值的101.63亿港元。
来自香港以外地区业务盈利63.86亿港元，增长25%，并占整体盈利比重为57%。当中最大贡献为英国业务，因年内全面反映Wales and West Utilities项目贡献，以及受惠于英国公司税税率由23%下调至20%所产生的递延税项抵免。
公司建议派发末期股息每股1.9港元，全年派息2.55港元，期内每股盈利5.23港元。
今年1月，电能实业完成分拆港灯投资 在联交所上市，目前持有港灯49.9%股权，预计是次分拆将为电能实业带来逾500亿港元收益。
于2013年末，电能实业之净负债为144.54亿港元，净负债对净资本总额比率为17%。完成分拆港灯之后，公司处于净现金水平。
另一方面，电能实业主要股东长江基建 公布，其于2013年度净利录得连续三年创新高的116.39亿港元，按年增长23%；亦高于汤森路透综合13名分析师预测中位值103.97亿港元。
长江基建持有电能实业38.87%股权。长实 与和黄 则是长江基建的控股股东。
香港时间13:58，电能实业升0.16%，报63.05港元；长江基建亦升2.78%，报48.05港元。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：
(记者 雷美珍；审校 林高丽)
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