台湾债市：10年券103/6殖利率由升转跌，标售结果显示实质买盘仍在

* 10年券103/6发行前交易殖利率由升转跌 * 10年新券标售结果符合预期 * 明日10年券103/6暂看在1.58%附近盘整 路透台北2月25日 - 台湾10年期公债103/6发行前交易殖利率周二微跌。交易员认为， 今日103/6标售结果大致符合预期，不过得标利率较为接近市场预期区间下缘，带动103/6发 行前交易殖利率终场由升转跌；短线标债变数一一厘清，台债后市将回归追随美债走势。 他们指出，继30年长券103/5 得标利率低于市场预期，10年新券103/6得标 利率也靠近市场预期区间下缘，显示长券的实质买盘仍在。短线103/6殖利率料在1.58%附近 盘整，静待美债释出进一步的消息指引。 “ 现在问题是在成交量上面。”一位民营银行台债交易员称。 该交易员表示，目前台债主流券成交量仍偏少，若不能有效放大，将影响市场追价力道 ，103/6在发行前交易期间的1.568%低位将成为短多的压力区，短线向下空间料有限。 台湾央行周二午间表示，财政部委托标售的10年期公债103/6得标利率为1.583%，大致 符合市场预期。此次得标利率较上次同年期公债标售得标利率1.6730%走低9个基点。 台湾股市周二微幅收高0.18%，涨幅落后亚洲主要股市。 有证券台债交 易员提及，财政部周一推出税制改革方案，市场观望税制改革对股市的影响，目前看来对股 市影响有限，对债市的连带影响也尚未显现。 市场预估，明日五年券103/4 主交投区间暂看在1.07-1.09%；10年券103/6 主要交易区则暂估在1.57-1.59%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 103/4 +0.30 1.0810 1.0740-1.0820 41.0 10 103/6 -1.35 1.5800 1.5780-1.5998 66.5 美国公债价格周一下滑，随着美股上涨以及对乌克兰等处于困境的发展中经济体的忧虑 减轻，投资人撤离避险资产。指标10年期公债 跌4/32，收益率报2.749%，盘中 一度高见2.763%。之前在海外市场和纽约市场盘初，价格变动不大。 2/24当周全球重要经济事件与数据包括： 周二：台湾1月M2年增率、巴西央行货币政策会议、德国第四季GDP详细报告、美联储理 事塔鲁洛发表演说、美国2月消费者信心指数； 周三：台湾主计总处公布1月失业率、英国国内生产总值(GDP)、克利夫兰联邦储备银行 总裁皮亚纳尔托发布演讲、波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦发布讲话、美国新屋销售年率 ； 周四：美联储主席叶伦赴国会听证、美国建筑许可年率、美国耐久财订单、美国一周初 请失业金人数、欧元区企业景气指数； 周五：台湾金融市场因假期休市、美国实质国内生产总值(GDP)、美国芝加哥采购经理 人指数(PMI)、美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔发表演讲、美联储多位联邦银行总裁出 席芝加哥大学布斯商学院2014货币政策论坛。 30 102/9 没有成交 20 103/3 没有成交 10 102/10 1.5885 5 103/4 1.0800 2 103/1 没有成交 (完) (记者 詹静宜; 审校 张喜良)