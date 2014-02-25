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亚洲 | 2014年 2月 25日 星期二 14:28 BJT

台湾债市：10年券103/6殖利率由升转跌，标售结果显示实质买盘仍在

* 10年券103/6发行前交易殖利率由升转跌
    * 10年新券标售结果符合预期
    * 明日10年券103/6暂看在1.58%附近盘整

    路透台北2月25日 - 台湾10年期公债103/6发行前交易殖利率周二微跌。交易员认为，
今日103/6标售结果大致符合预期，不过得标利率较为接近市场预期区间下缘，带动103/6发
行前交易殖利率终场由升转跌；短线标债变数一一厘清，台债后市将回归追随美债走势。
   
    他们指出，继30年长券103/5 得标利率低于市场预期，10年新券103/6得标
利率也靠近市场预期区间下缘，显示长券的实质买盘仍在。短线103/6殖利率料在1.58%附近
盘整，静待美债释出进一步的消息指引。
    
    “ 现在问题是在成交量上面。”一位民营银行台债交易员称。
    
    该交易员表示，目前台债主流券成交量仍偏少，若不能有效放大，将影响市场追价力道
，103/6在发行前交易期间的1.568%低位将成为短多的压力区，短线向下空间料有限。
    
    台湾央行周二午间表示，财政部委托标售的10年期公债103/6得标利率为1.583%，大致
符合市场预期。此次得标利率较上次同年期公债标售得标利率1.6730%走低9个基点。 
    
    台湾股市周二微幅收高0.18%，涨幅落后亚洲主要股市。 有证券台债交
易员提及，财政部周一推出税制改革方案，市场观望税制改革对股市的影响，目前看来对股
市影响有限，对债市的连带影响也尚未显现。
    
    市场预估，明日五年券103/4 主交投区间暂看在1.07-1.09%；10年券103/6
主要交易区则暂估在1.57-1.59%。
      
         收盘价                  涨跌幅    报价(%)         区间(%)    成交值
 年期      期别                  (基点)                             (亿台币)
    5     103/4                   +0.30     1.0810   1.0740-1.0820      41.0
   10     103/6                   -1.35     1.5800   1.5780-1.5998      66.5
    
    美国公债价格周一下滑，随着美股上涨以及对乌克兰等处于困境的发展中经济体的忧虑
减轻，投资人撤离避险资产。指标10年期公债           跌4/32，收益率报2.749%，盘中
一度高见2.763%。之前在海外市场和纽约市场盘初，价格变动不大。         
    
    2/24当周全球重要经济事件与数据包括：

    周二：台湾1月M2年增率、巴西央行货币政策会议、德国第四季GDP详细报告、美联储理
事塔鲁洛发表演说、美国2月消费者信心指数；
    
    周三：台湾主计总处公布1月失业率、英国国内生产总值(GDP)、克利夫兰联邦储备银行
总裁皮亚纳尔托发布演讲、波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦发布讲话、美国新屋销售年率
；
    
    周四：美联储主席叶伦赴国会听证、美国建筑许可年率、美国耐久财订单、美国一周初
请失业金人数、欧元区企业景气指数；
    
    周五：台湾金融市场因假期休市、美国实质国内生产总值(GDP)、美国芝加哥采购经理
人指数(PMI)、美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔发表演讲、美联储多位联邦银行总裁出
席芝加哥大学布斯商学院2014货币政策论坛。

         30       102/9                     没有成交
         20       103/3                     没有成交
         10      102/10                       1.5885
          5       103/4                       1.0800
          2       103/1                     没有成交
 (完)

 (记者 詹静宜; 审校 张喜良)
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