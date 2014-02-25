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亚洲 | 2014年 2月 25日 星期二 14:23 BJT

《全球汇市》美元走稳，亚洲交易者关注人民币弱势

美股升至近纪录高位，且寄望乌克兰局势趋于稳定，澳元等风险货币从中受益。

乌克兰美元债券周一上涨，五年期公债信用违约互换(CDS)下滑，因投资者对其将获得西方金援的希望上升。

但交易员表示，尚不清楚乌克兰如何能获得资金以避免违约，并扶助其蹒跚不稳的经济。乌克兰陷入俄罗斯与西方国家地缘政治拉锯战中。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3735 1.3734 +0.01 -0.07 1.3745

美元/日圆 102.45 102.47 -0.02 -2.71 105.30

欧元/日圆 140.72 140.77 -0.04 -2.77 144.73

美元/瑞郎 0.8884 0.8888 -0.05 -0.49 0.8928

英镑/美元 1.6664 1.6656 +0.05 +0.65 1.6556

美元/加元 1.1061 1.1055 +0.05 +4.15 1.0620

澳元/美元 0.9023 0.9035 -0.13 +1.23 0.8913

新西兰元/美元 0.8331 0.8326 +0.06 +1.52 0.8206

澳元/日圆 92.450 92.610 -0.17 -1.49 93.850

新西兰元/日圆 85.350 85.340 +0.01 -1.23 86.410

英镑/日圆 170.73 170.72 +0.01 -2.07 174.33

澳元/新西兰元 1.0825 1.0841 -0.15 -0.21 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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