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亚洲 | 2014年 2月 25日 星期二 14:20 BJT

韩国股市：升至一个月高位，受政府改革计划提振

路透首尔2月25日 - 韩国股市周二触及一个月高位，因隔夜美股触新高的表现，及韩国政府改善经济的计划都提振市场人气。

韩股综合股价指数 收高0.8%至日高1,964.86点，为1月22日以来最高收盘水准。

外资买超韩股2,301亿韩元，连续三个交易日买超。

韩国总统周二揭示一套三年计划，导引韩国经济朝向增长的下个阶段，承诺减少韩国对出口的依赖，并增加妇女就业。

Naver 收高7.5%，此前彭博报导称日本软银 有意收购该公司在移动讯息服务商Line Corp的持股。但该公司予以否认。 (完)
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