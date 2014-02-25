《中国企业债发行日程表》--2月25日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *武汉车都 20 7 2/26簿记建档 上限7.50% AA+ 2/27-3/5 银河证券 建设投资 (第3-7年末每年偿还20%本金/以自有土地使用权抵押担保) ========================================================================================= *长沙麓山 6 7 2/26簿记建档 上限7.98% AA 2/27-3/3 齐鲁证券 城建投 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= *伊犁哈萨克自治 16 7 2/26簿记建档 上限8.00% AA 2/28-3/4 华龙证券 州财通国有资产经营 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= *文山城建投 10 7 2/26簿记建档 上限8.80% AA- 2/27-3/5 国金证券 (第3-7年末每年偿还20%本金/以土地使用权抵押担保) ========================================================================================= *太仓市资产 12 7 2/26簿记建档 上限7.50% AA 2/27-3/3 东海证券 经营投资 (第3-7年末每年偿还20%本金/中国投资担保公司提供担保) ========================================================================================= *北京首都开发 10 7 2/26簿记建档 上限6.90% AA+ 2/27-3/3 浙商证券 控股(集团) (第3-7年末每年偿还20%本金/中债信用增进提供担保) ========================================================================================= *唐山城建投集团 18 7 2/25簿记建档 上限8.10% AA+ 2/26-3/4 中航证券 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 广西钦州临海 9 7 2/19簿记建档 7.68% AA 2/20-2/26 国海证券 工业投资 (第3-7年末每年偿还20%本金/发行人以拥有的国有土地使用权进行抵押担保) ========================================================================================= 榆神能源 23 7 2/20簿记建档 8.50% AA 2/21-2/26 天风证券 开发建设 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 开原市城乡 8 7 2/21簿记建档 7.88% AA 2/24-2/26 平安证券 建设投资 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 怀化市城市 7 10 2/20簿记建档 8.14% AA 2/21-2/27 国信证券 建设投资 (第3-6年末每年偿还10%本金/第7-10年末每年偿还15%本金) ========================================================================================= 上海陆家嘴 16 5 2/24簿记建档 *5.79% AAA 2/25-2/27 海通证券 集团 (第3-5年末每年分别偿还30%、30%和40%本金) 爱建证券 ========================================================================================= 湘潭高新 15 7 2/24簿记建档 8.16% AA 2/25-2/27 江海证券 集团 ========================================================================================= 泉州市泉港 9 7 2/24簿记建档 7.79% AA 2/25-2/27 国泰君安证券 石化工业区 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 毕节市开源 13 7 2/24簿记建档 *7.78% AA 2/25-2/27 中信建投证券 建设投资 (第3-7年末每年偿还20%本金) 国开证券 ========================================================================================= 天津临港投资 12 7 2/25簿记建档 上限为8.30% AA 2/26-2/27 广州证券 控股 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 邹平县国有 8 7 2/21簿记建档 7.30% AA 2/24-2/28 华英证券 资产投资经营 (第3-7年末每年偿还20%本金/中国投融资担保有限公司提供担保) ========================================================================================= 富阳城投集团 5 7 2/25簿记建档 上限为7.90% AA 2/26-2/28 国开证券 (第3-7年末每年偿还20%本金/中国投资担保公司提供担保) ========================================================================================= 重庆渝中国资 8 7 2/25簿记建档 上限为7.50% AA 2/26-2/28 广发证券 经营公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 双流县水务建投 8 6 2/25簿记建档 上限为8.50% AA 2/26-2/28 中信建投证券 (第3-6年末每年偿还25%本金) ========================================================================================= 镇江新区城建投 7.5 7 2/25簿记建档 上限9.59% AA- 2/26-2/28 海通证券 (第二期) (第3-7年末每年偿还20%本金/镇江新区经济开发总公司提供担保) 国开证券 ========================================================================================= 泉州台商 10 7 2/24簿记建档 7.22% AA- 2/25-3/3 国信证券 投资区 (第3-7年末每年偿还20%本金/发行人以其国有土地使用权提供抵押担保) ========================================================================================= 酒泉市经济 16 7 2/24簿记建档 *7.40% AA 2/26-3/3 华龙证券 开发投资 (第3-7年末每年偿还20%本金/采用土地使用权抵押担保) ========================================================================================= 锦州经济技术 8 7 2/24簿记建档 *8.38% AA- 2/25-3/3 新时代证券 开发区 (第3-7年末每年偿还20%本金/锦州城建投资发展公司提供担保) ========================================================================================= 嘉兴南湖新市镇 9 7 2/25簿记建档 *7.45% AA 2/26-3/3 西南证券 开发建设集团 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 眉山市资产 14 7 2/25簿记建档 上限为8.40% AA 2/26-3/3 银河证券 经营公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 佳木斯市新时代 13 7 2/25簿记建档 上限8.20% AA 2/26-3/4 太平洋证券 城建投 (第3-7年末每年偿还20%本金) 国开证券 ========================================================================================= 莆田市城建投 23 7 2/25簿记建档 *7.59% AA 2/26-3/4 兴业证券 开发集团 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 甘肃省公路航空 25 6 2/25簿记建档 上限7.60% AA+ 2/27-3/7 华龙证券 旅游投资集团 (第4年末附加发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) 德邦证券 ========================================================================================= 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) ====================================================================================== 无 ====================================================================================== 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) =================================================================================== 暂无 =================================================================================== 注: 表示新增。(完) (整理 丁淑琴； 审校 边竞/杨淑祯)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申