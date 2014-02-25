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亚洲 | 2014年 2月 25日 星期二 16:46 BJT

表格：台湾1月M2年增率加快至5.97%，因春节资金需求较强

路透台北2月25日 - 台湾央行周二公布，1月货币总计数M2年增率为5.97%，较上月的年增率5.75%加速，主要因农历春节期间资金需求较强，银行放款与投资增加。

2014年央行M2年增率目标区间仍维持在2.5-6.5%不变。

货币总计数M1A为通货加支票及活期存款，M1B为M1A加活期储蓄存款，而M2则为M1B加准货币。准货币为可无条件立即兑换成等价的狭义货币的货币性资产，如定期存款及外汇存款。

以下为台湾货币总计数较上年同期变动百分比(%)：

M2 M1B 2014年

1月 5.97 9.93

2013年 12月 5.75 8.50 11月 6.05 8.85 10月 5.99 8.58

9月 5.54 8.05

8月 5.41 8.31

7月 5.42 8.63

6月 4.82 7.89

5月 4.32 7.04

4月 3.71 5.72

3月 3.78 6.03

2月 3.53 5.66

1月 2.99 3.97 2012年

12月 3.67 4.91

11月 3.26 3.65

10月 3.29 3.57

9月 3.96 3.35

8月 3.69 2.73

7月 3.80 2.88

6月 4.19 3.18

5月 4.40 3.24

4月 4.72 3.77

3月 5.05 3.47

2月 4.92 2.84

1月 5.22 3.86(完)

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