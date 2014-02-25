中国股市：沪综指收低逾2%创五个月最大单日跌幅，个股全线下挫

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透北京2月25日 - 中国股市沪综指周二收低逾2%创五个月最大单日跌幅，并连续第四日下跌，创业板股票整体跌幅居前。分析师指出，今日市场情绪受昨日地产板块杀跌的负面影响，加之前期炒作的题材性板块出现补跌，导致个股出现全线下挫。
沪综指 收报2,034.219点，跌42.467点或2.04%，此前最大单日跌幅为去年9月17日的2.05%；上证A股今日成交额1,275亿元人民币，上日为1,069亿元。
“两会之前的政策预期逐渐兑现效应，导致已有预期的获利盘回吐，另外昨天地产股的大跌使得市场情绪发生了转变，导致之前一些获利盘出现了快速回吐的进程。”信达证券策略分析师艾宜称。
华创证券策略分析师胡国鹏表示，房地产板块对整个经济影响较大，市场对该板块的担忧导致投资者预期经济下滑可能会带来部分系统性风险。
此前技术指标高位背离严重的深圳创业板指数P 收跌4.372%，上证金融地产行业指数 收跌1.62%。
沪深300指数 收报2,157.909点，跌2.56%；沪深300指数期货主力3月合约 尾盘报2,152.6点，跌2.43%，成交669,108手。（完）
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申