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亚洲 | 2014年 2月 25日 星期二 16:38 BJT

台湾汇市：台币微收升结束连三贬，避险需求降但关注人民币动向

* 避险需求下降令亚币稍升，市场关注人民币动向
    * 人民币急贬引发台湾本地换汇需求，银行间美元买盘升温
    * 台币实质交易区间料在30.30-30.35

    路透台北2月25日 - 台币兑美元 周二微幅收升，结束此前连续三日贬势。尽管
今日盘初亚洲货币因避险需求下降而趋升，但亚洲区最大经济体--中国人民币 持
续走贬令亚币升势受挫，亦令台币午后升幅缩减。
    
    亚股包括韩、台股市收红，外资也在两地持续买入股票，然汇银人士表示，目前外资在
汇市的方向并不明显。至于时近月底，出口商逢台币贬破30.33仍有不少的美元卖压，提供
了台币不致大贬的支撑。
    
    值得注意的是，交易人士表示，人民币近期的贬势虽然惊人，但因市场对人民币长期升
值的预期仍然强劲，台湾的银行接到不少散户/企业户由台币转换成人民币的需求交易，因
此创造不少银行对美元的买需，因此尽管时近月底，台币仍然承受不小压力。
    
    〞客户最近用台币来买人民币超多的，...这是一股趋势。〞一位小型商银交易人士称
。
    
    另一位小型银行交易人士表示，实质需求方面，外资的买卖差不多，出口商在30.33以
上仍有不小的美元卖压，预估将提供台币些许支撑。
    
     〞上面还是有不少(出口商)的卖盘，估计这里要一口气拉上去也没有这么容易，基本
上还是盘整的盘，〞前述交易员表示。
 
    交易员估计明日台币的实质交易料落在30.30-30.35。今日台币实质交易区间主要在30.
310-30.340，上日在30.334-30.350。       
    
    美元兑主要货币周二在亚洲时段走稳，各主要货币对保持在窄幅区间，因交易员等待着
今日稍后的数据，以从中寻找有关美国经济复苏的更清晰线索。 
    
    人民币兑美元即期 周二早盘续贬。在盘初创下半年新低6.1250元之后，贬幅
有所收窄。中间价今天微幅走升5个点子，终结五天连跌势头。交易人士称大行购汇是造成
早盘逆中间价下挫的主要因素。 
           
    海外无本金交割远期外汇(NDF)市场 方面，一个月期美元/台币换汇点由折价转为
价平；一个月远汇报价 尾盘报30.350/30.370，上日纽约盘收在30.320。 
                 
    台湾证券交易所资料显示，外资及陆资在台股买超35.68亿台币，连八日买超共计427.8
3亿台币；上交易日为买超18.56亿台币。 
        
    韩国韩元兑美元  周二小升，月底结算前出口商抛售美元以及韩国股市
上涨提供支撑，但对人民币 走势疲软的担忧限制韩元升幅。 
    
    本周全球重要经济事件与数据包括：     
    周二：巴西央行货币政策会议、德国第四季GDP详细报告、美联储理事塔鲁洛发表演说
、美国2月消费者信心指数；
    周三：台湾主计总处公布1月失业率、英国国内生产总值(GDP)、克利夫兰联邦储备银行
总裁皮亚纳尔托发布演讲、波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦发布讲话、美国新屋销售年率
；
    周四：美联储主席叶伦赴国会听证、美国建筑许可年率、美国耐久财订单、美国一周初
请失业金人数、欧元区企业景气指数；
    周五：台湾金融市场因假期休市、美国实质国内生产总值(GDP)、美国芝加哥采购经理
人指数(PMI)、美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔发表演讲、美联储多位联邦银行总裁出
席芝加哥大学布斯商学院2014货币政策论坛。

    环球汇市新闻请见 
    环球经济新闻请见            
 16:00              台币/美  上日收   波动区间        开盘价   成交量    上日
                         元  盘                                亿美元  
                       报价                                            
 台北外汇经纪公司  30.402    30.425   30.296-30.425   30.425     7.31    5.74
                                                                       
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 美元/台币六个月期         -0.145/-0.115       -0.155/-0.125
 (完)
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