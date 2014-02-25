台湾汇市：台币微收升结束连三贬，避险需求降但关注人民币动向

* 避险需求下降令亚币稍升，市场关注人民币动向 * 人民币急贬引发台湾本地换汇需求，银行间美元买盘升温 * 台币实质交易区间料在30.30-30.35 路透台北2月25日 - 台币兑美元 周二微幅收升，结束此前连续三日贬势。尽管 今日盘初亚洲货币因避险需求下降而趋升，但亚洲区最大经济体--中国人民币 持 续走贬令亚币升势受挫，亦令台币午后升幅缩减。 亚股包括韩、台股市收红，外资也在两地持续买入股票，然汇银人士表示，目前外资在 汇市的方向并不明显。至于时近月底，出口商逢台币贬破30.33仍有不少的美元卖压，提供 了台币不致大贬的支撑。 值得注意的是，交易人士表示，人民币近期的贬势虽然惊人，但因市场对人民币长期升 值的预期仍然强劲，台湾的银行接到不少散户/企业户由台币转换成人民币的需求交易，因 此创造不少银行对美元的买需，因此尽管时近月底，台币仍然承受不小压力。 〞客户最近用台币来买人民币超多的，...这是一股趋势。〞一位小型商银交易人士称 。 另一位小型银行交易人士表示，实质需求方面，外资的买卖差不多，出口商在30.33以 上仍有不小的美元卖压，预估将提供台币些许支撑。 〞上面还是有不少(出口商)的卖盘，估计这里要一口气拉上去也没有这么容易，基本 上还是盘整的盘，〞前述交易员表示。 交易员估计明日台币的实质交易料落在30.30-30.35。今日台币实质交易区间主要在30. 310-30.340，上日在30.334-30.350。 美元兑主要货币周二在亚洲时段走稳，各主要货币对保持在窄幅区间，因交易员等待着 今日稍后的数据，以从中寻找有关美国经济复苏的更清晰线索。 人民币兑美元即期 周二早盘续贬。在盘初创下半年新低6.1250元之后，贬幅 有所收窄。中间价今天微幅走升5个点子，终结五天连跌势头。交易人士称大行购汇是造成 早盘逆中间价下挫的主要因素。 海外无本金交割远期外汇(NDF)市场 方面，一个月期美元/台币换汇点由折价转为 价平；一个月远汇报价 尾盘报30.350/30.370，上日纽约盘收在30.320。 台湾证券交易所资料显示，外资及陆资在台股买超35.68亿台币，连八日买超共计427.8 3亿台币；上交易日为买超18.56亿台币。 韩国韩元兑美元 周二小升，月底结算前出口商抛售美元以及韩国股市 上涨提供支撑，但对人民币 走势疲软的担忧限制韩元升幅。 本周全球重要经济事件与数据包括： 周二：巴西央行货币政策会议、德国第四季GDP详细报告、美联储理事塔鲁洛发表演说 、美国2月消费者信心指数； 周三：台湾主计总处公布1月失业率、英国国内生产总值(GDP)、克利夫兰联邦储备银行 总裁皮亚纳尔托发布演讲、波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦发布讲话、美国新屋销售年率 ； 周四：美联储主席叶伦赴国会听证、美国建筑许可年率、美国耐久财订单、美国一周初 请失业金人数、欧元区企业景气指数； 周五：台湾金融市场因假期休市、美国实质国内生产总值(GDP)、美国芝加哥采购经理 人指数(PMI)、美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔发表演讲、美联储多位联邦银行总裁出 席芝加哥大学布斯商学院2014货币政策论坛。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 盘 亿美元 报价 台北外汇经纪公司 30.402 30.425 30.296-30.425 30.425 7.31 5.74 元太外汇经纪公司 30.395 30.415 30.300-30.415 30.415 3.64 2.45 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 0.00/0.010 -0.015/-0.005 美元/台币六个月期 -0.145/-0.115 -0.155/-0.125 (完)