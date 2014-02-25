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亚洲 | 2014年 2月 25日 星期二 14:57 BJT

路透基点：盛大游戏1.17亿美元贷款案已有七家银行加入

路透香港2月25日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，盛大游戏1.17亿美元两年定期贷款案已经吸引到七家银行加入。

这七家银行中包括担任牵头行兼簿记行的台湾银行和上海商业储蓄银行（亦为额度代理行），各自承贷3,000万美元。上海商业银行也加入，承贷2,500万美元。兆丰国际商业银行和台湾合作金库各自承贷1,100万美元，享有牵头行头衔。

台新国际银行和板信银行也参与其中，各自承贷700万美元和300万美元。

预计在3月初签署协议。

如此前报导，这笔子弹式贷款的利率为275个基点，由上海银行开具的备用信用证作担保。该备用信用证的申请人是盛趣信息技术(上海)有限公司，盛趣是盛大游戏的全资子公司。

银行受邀分三个层级参贷：承贷3,000万美元或更多者，获30个基点前端费和牵头行头衔；承贷2,200万-2,900万美元者，获22个基点前端费；承贷1,000万-2,100万美元者，获10个基点前端费。

贷款资金将用于借款人2013年12月签订的三笔贷款的再融资。这三笔贷款分别是：上海商业储蓄银行及其香港分行联贷的5,500万美元两年期子弹式定期贷款；上海商业储蓄银行提供的3,200万美元六个月期过桥贷款；台湾银行提供的3,000万美元六个月期过桥贷款。

这笔贷款是通过盛大游戏控股(香港)有限公司借入，该公司亦为盛大游戏的全资子公司。

盛大游戏在美国Nasdaq市场上市，是中国领先的网络游戏开发商、运营商和发行商，致力于打造国际化的网游平台。截至2012年2月，盛大游戏运营着35款网络游戏。截至2011年12月的三个月内，盛大游戏每月平均活跃用户为2,040万人，每月平均付费用户有450万人。（完）

(编译 高琦 审校 艾茂林)
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