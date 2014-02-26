台湾货币市场：2月26日及本提存期资金预期变化一览表

《汇市简讯》欧洲开盘：特朗普称不会废除NAFTA，加元和墨西哥披索上涨
* 日股日经指数下跌近0.2%，中国股市沪综指上涨0.15%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数微升0.01%，美国原油期货下跌0.56%，美国10年期公债收益率报2.31%
路透台北2月26日 - 台湾货币市场周三和本提存期资金预期变化因素摘要如下：
**宽松因素：
--央行存单到期2,288.20亿台币。
--公债还本付息:102甲5期1息11.1830075亿台币。
**紧缩因素：
--央行料发行存单。
--发行103/5期30年公债，金额300亿台币。
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(本提存期)
宽松因素：
--央行存单到期 7,154.80亿台币：(单位：亿台币)
02/27 2,167.30
02/28 2,492.50
03/03 2,495.00
--国库券到期偿还
02/27 财102-10期182天国库券到期200亿台币。
--月底军公教薪饷拨款。
紧缩因素：
--3/03：发行103/6期10年公债，金额400亿台币。
--菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
* 日股日经指数下跌近0.2%，中国股市沪综指上涨0.15%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数微升0.01%，美国原油期货下跌0.56%，美国10年期公债收益率报2.31%
路透赫尔辛基4月27日 - 芬兰网络设备生产商诺基亚(Nokia)周四公布，在成本削减措施的帮助下季度获利超过预期，该公司重申了2017年网络业务营收下降的预估。
自从优步去年退出中国市场后，滴滴将目光放在努力扩张拉美业务，1月与巴西打车服务公司99签署战略协议。(完) (编译 杜明霞；审校 王洋)