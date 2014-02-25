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亚洲 | 2014年 2月 25日 星期二 15:22 BJT

基金产业：2013年亚洲对冲基金筹资额为38.5亿美元，缩水近五分之一

路透香港2月25日 - 据一份调查，2013年在亚洲发行的对冲基金筹资额较此前一年减少五分之一，因更多的管理公司发行的基金规模减小。

据AsiaHedge的半年度调查，2013年亚洲发行的对冲基金筹资38.5亿美元。2012年筹资额为创纪录的47.4亿美元。

新发行的基金数量增长近十分之一，从2012年的65只增长到71只，显示发行规模减少。

该调查还显示，新加坡发行的基金筹资仅为4.69亿美元，日本基金管理公司新发行的基金筹资为1亿美元，而澳洲的基金筹资2.56亿美元。(完)
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