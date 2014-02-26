台湾已公布经济指标--2014/2/26

《汇市简讯》欧洲开盘：特朗普称不会废除NAFTA，加元和墨西哥披索上涨
* 日股日经指数下跌近0.2%，中国股市沪综指上涨0.15%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数微升0.01%，美国原油期货下跌0.56%，美国10年期公债收益率报2.31%
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 工业生产(y/y) 1月 -1.78% +5.55% r 3/24 -- 季调失业率 12月 4.12% 4.15% 2/26 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 +0.76% 0.34% r 3/5 -- 外汇存底(亿美元) 1月底 4,169.35 4,168.11 3/5 -- 商品出口(y/y) 1月 -5.3% +1.2% r 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 -15.2% +10.1% 3/7 -- *M2货币总计数(y/y) 1月 +5.97% +5.75% 3/25 -- 外销订单(y/y) 1月 -2.8% +7.4% 3/20 -- 经常帐盈余(亿美元) 第四季 +171.4 +148.7 r 5/20 -- 国际收支(亿美元) 第四季 +26.8 +26.1 5/20 -- 国内生产总值(GDP) (y/y) 第四季 +2.95%(统计值 +1.31% r -- -- ) 重贴现率(%) 12月26日 1.875% 1.875% -- -- 注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完) * 参看全球经济数据相关资料，可点选 * 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ：相关新闻请点选
* 日股日经指数下跌近0.2%，中国股市沪综指上涨0.15%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数微升0.01%，美国原油期货下跌0.56%，美国10年期公债收益率报2.31%
路透赫尔辛基4月27日 - 芬兰网络设备生产商诺基亚(Nokia)周四公布，在成本削减措施的帮助下季度获利超过预期，该公司重申了2017年网络业务营收下降的预估。
自从优步去年退出中国市场后，滴滴将目光放在努力扩张拉美业务，1月与巴西打车服务公司99签署战略协议。(完) (编译 杜明霞；审校 王洋)