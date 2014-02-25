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货币新闻 | 2014年 2月 25日 星期二 15:23 BJT

国际油市：布兰特原油下跌，因美国原油库存料连续第二周上升

路透新加坡2月25日 - 布兰特原油期货周二下跌，因市场预期美国原油库存将连续第二周上升。不过油价仍然保持在每桶110美元上方，因利比亚和其他出口国的产出受阻情况拖长，引发供给缺乏的忧虑。

美国和欧洲地区天气寒冷状况减弱，可能会降低对取暖燃料的需求，消除一个关键的油价支撑因素。通常这个时期是需求较低的时期。

投资者也在期待着汽油价格的上涨，因之后会迎来美国夏季高峰驾车季节。
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