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亚洲 | 2014年 2月 25日 星期二 15:27 BJT

韩国债市：公债价格上涨，外资需求以及对全球经济的担忧提振市场

路透首尔2月25日 - 周二韩国公债价格小涨，外资对期货合约的需求以及对于全球经济力道的持续担忧提振市场。

韩国10年期公债收益率 跌1.4个基点，指标三年期公债3月合约 收高0.05点。

今日收市价 上日收市价

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韩国公债期货 * 105.94 105.89

10年期公债收益率 3.498% 3.512%

五年期公债收益率 3.145% 3.161%

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* 为三年期公债近月期约报价。(完)
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