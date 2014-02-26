台湾经济指标预测--2月26日至5月20日

《汇市简讯》欧洲开盘：特朗普称不会废除NAFTA，加元和墨西哥披索上涨
* 日股日经指数下跌近0.2%，中国股市沪综指上涨0.15%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数微升0.01%，美国原油期货下跌0.56%，美国10年期公债收益率报2.31%
以下为台湾近期预定公布的经济数据: *2月24日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 2/26 0830 季调失业率 1月 -- 4.12% *3月3日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 3/5 0830 消费者物价 2月 -- +0.76% 指数(CPI) 3/5 1610 外汇存底 2月 -- 4,169.35亿美元 3/7 1600 出口 2月 -- -5.3% *3月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 3/20 1600 外销订单 2月 -- -2.8% *3月24日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 3/24 1600 工业生产 2月 -- -1.78% *3/25 1610 M2年增率 2月 -- +5.97% *5月19日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/20 1610 经常帐 第一季 -- 顺差171.4亿美元 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 -- -- 重贴现率 第一季 -- 1.875% -- -- 经济成长率 第一季 -- 2.95%(统计值) 参看全球经济数据相关资料，点选 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ；相关新闻请点选
* 日股日经指数下跌近0.2%，中国股市沪综指上涨0.15%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数微升0.01%，美国原油期货下跌0.56%，美国10年期公债收益率报2.31%
路透赫尔辛基4月27日 - 芬兰网络设备生产商诺基亚(Nokia)周四公布，在成本削减措施的帮助下季度获利超过预期，该公司重申了2017年网络业务营收下降的预估。
自从优步去年退出中国市场后，滴滴将目光放在努力扩张拉美业务，1月与巴西打车服务公司99签署战略协议。(完) (编译 杜明霞；审校 王洋)