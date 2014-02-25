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亚洲 | 2014年 2月 25日 星期二 15:32 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：人民币汇率是关注焦点

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* 澳元兑美元下跌0.12%，英镑兑美元上涨0.12%，美元兑瑞郎上涨0.29%，美元兑人民币升0.25%。

* 人民币汇率跌破中间价，为2012年9月以来首次。

* 意大利总理伦齐(Matteo Renzi)赢得信任投票，誓言将减税和推进改革。

* 曼谷抗议者地点附近发生爆炸和交火。

* 浏览欧洲开盘技术图表，请点选：r.reuters.com/dec27t

（完）

(编译 高琦 审校 石冠兰)
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