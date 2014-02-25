中国期市：沪铜收创近七个月新低，经济忧虑料催生新一轮跌势

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海2月25日 - 上海期铜周二反抽5万元整数关失利，期价收低近1%并创出近七个月新低。业内人士表示，市场对近期疲弱的制造业数据和楼市的忧虑挥之不去，担心经济和投资受到拖累，这种忧虑正逐渐弥漫至整个工业品市场。
沪铜主力1405合约 收报每吨49,520元，为去年8月初以来最低。受隔夜美股大涨提振，铜价盘初一度收复5万元关口，高见50,350元，不过受国内股市大跌的拖累，下午2点后出现跳水走势，最终收跌0.8%。
“期价一下跌穿多个月的盘整区间，主要还是宏观数据利空，让市场对未来需求的看空情绪加剧，不只是沪铜，整个原材料板块都呈现出破位下跌的迹象。”安信期货分析师佟玲表示。
她并称，尽管国内铜消费更多集中于相对稳定的线缆和家电领域，但近期部分城市出现楼市降温迹象，使投资者对经济和投资的前景更加悲观，给了空头趁势打压的理由。
路透根据中国国家统计局周一公布数据测算，1月70个大中城市新建住宅销售价格同比上升9.6%，为连续13个月上升，但涨幅为2013年1月来首次收窄。
此外，市场还担心部分银行收紧房地产相关信贷，亦可能令国内投资趋冷。兴业银行 周一晚间发布澄清公告称，该行将于3月底前出台新的房地产授信业务管理政策，在此之前，暂缓办理部分房地产新增授信业务，停办房地产夹层融资业务。
路透市场分析师王涛表示，沪铜 若从下降通道下沿反弹，料再度测试50,350元的阻力位，但若49,460元的日内低点被击穿，料进一步下探48,950元的176.4%的百分比技术位。
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安信期货的佟玲表示，沪铜这一波跌势比较流畅，如果市场心态难以及时扭转的话，48,000元附近的去年低位恐难以守住，期价可能要到45,000元附近才能获得较强的阶段性支撑。
中国期市主要品种收盘信息：
交易所 品种 合约 最新 涨跌幅% 持仓量(手) 上期所 沪铜(cu) 1405 49,520 -0.80 296,224
黄金(au) 1406 262.85 0.98 184,754
螺纹钢 (rb) 1405 3,308 -0.84 1,227,780
橡胶 (ru) 1405 14,590 -2.77 187,750 大商所 豆粕 (m) 1405 3,376 -0.85 1,347,958
豆油 (y) 1405 6,786 -0.15 488,948
焦炭 (j) 1405 1,279 -1.01 191,472 郑商所 白糖 (sr) 1405 4,693 1.16 382,546
棉花 (cf) 1405 19,775 -0.48 67,584 中金所 沪深300(if) 1403 2,145.6 -2.76 101,326
注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指 数期货报价单位为指数点，上述其余品种为元/吨。(完) (发稿 丁琦；审校 张喜良)
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申