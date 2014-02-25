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亚洲 | 2014年 2月 25日 星期二 15:54 BJT

金属期市：铜价跌至近两周低位，因中国经济成长忧虑重燃

Keenan称，美国的恶劣天气令经济前景蒙阴，中国春节扭曲经济迹象，为此很难解读两国的真实经济状况。

“市况喜忧参半...因此在获得一些明晰线索前，铜价会陷于波幅200美元的区间。PMI数据无疑将给我们带来一定帮助，”他补充道。

中国2月官方制造业采购经理人指数(PMI)将于3月1日出炉。

0703GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 回吐盘初涨幅，下降0.21%至每吨7,062美元，上日跌1.1%。

铜价周一触及2月6日以来最低位7,033美元，今年迄今跌逾3%。

上海期交所主力5月期铜 下滑0.8%，报每吨49,520元人民币，稍早曾触及三个月低点。

中国市场铜供应充沛。交易所库存增加，中国国内实货铜价较上海期交所近月期铜本周贴水，逆转2月稍早的小幅升水。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 杜明霞/王翔琼；审校 高琦)
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