全球金市：金价守在四个月高位附近，因投资人担心中国经济成长和乌克兰局势

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
澳新银行(澳盛银行,ANZ)驻新加坡的分析师Victor Thianpiriya称，“我想当前我们在逼近一些关键的技术阻挡位，约1,340美元以及随后的约1,350美元。但鉴于中国的溢价目前很低，金价难以突破这些水准。”
“这么说吧，如果乌克兰骚乱不停止，我想这是可以支撑金价的一个重要因素，且市场或继续因避险需求而上涨。”
上海黄金交易所99.99%纯度黄金 较现货金 的溢价周二在每盎司0.50-1美元之间，低于上周所及高位11美元，表明需求下滑，且进口商将黄金进口到中国来的吸引力下滑。
美国黄金期货 报每盎司1,334.60美元，跌0.25%。周一该期约跳升至四个月高位1,339.20美元。
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价格 变动 涨跌% 今年迄今 成交量
涨跌%
现货金 1334.45 -2.15 -0.16 10.75
现货银 21.85 -0.11 -0.50 12.57
现货铂金 1431.49 0.09 +0.01 4.68
现货钯金 736.50 -1.50 -0.20 3.30
COMEX期金 1334.60 -3.40 -0.25 11.05 25679
COMEX期银 21.87 -0.18 +0.00 12.91 10863
汇率
欧元/美元 1.3739
美元/日圆 102.44
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化
(编译 洪曦/田建华; 审校 许娜/王翔琼/高琦)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申