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亚洲 | 2014年 2月 25日 星期二 15:56 BJT

全球金市：金价守在四个月高位附近，因投资人担心中国经济成长和乌克兰局势

澳新银行(澳盛银行,ANZ)驻新加坡的分析师Victor Thianpiriya称，“我想当前我们在逼近一些关键的技术阻挡位，约1,340美元以及随后的约1,350美元。但鉴于中国的溢价目前很低，金价难以突破这些水准。”

“这么说吧，如果乌克兰骚乱不停止，我想这是可以支撑金价的一个重要因素，且市场或继续因避险需求而上涨。”

上海黄金交易所99.99%纯度黄金 较现货金 的溢价周二在每盎司0.50-1美元之间，低于上周所及高位11美元，表明需求下滑，且进口商将黄金进口到中国来的吸引力下滑。

美国黄金期货 报每盎司1,334.60美元，跌0.25%。周一该期约跳升至四个月高位1,339.20美元。

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价格 变动 涨跌% 今年迄今 成交量

涨跌%

现货金 1334.45 -2.15 -0.16 10.75

现货银 21.85 -0.11 -0.50 12.57

现货铂金 1431.49 0.09 +0.01 4.68

现货钯金 736.50 -1.50 -0.20 3.30

COMEX期金 1334.60 -3.40 -0.25 11.05 25679

COMEX期银 21.87 -0.18 +0.00 12.91 10863

汇率

欧元/美元 1.3739

美元/日圆 102.44

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化

(编译 洪曦/田建华; 审校 许娜/王翔琼/高琦)
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