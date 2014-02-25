版本:
中国
货币新闻 | 2014年 2月 25日 星期二 17:08 BJT

表格：LME金属库存最新变化--2月25日

路透伦敦2月25日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：

    品种        最新库存             变动
    铜           279,150           -3,325
    锡             8,365              -10
    铅           201,350             持平
    锌           774,250           -4,800
    铝         5,332,125           -6,575
    镍           268,458             +306
    铝合金        54,780             持平
    NASAAC        78,020              -40
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据<0#LME-STOCKS>

 品   库存数据   库存分布         品种     库存数据   库存分布
 种                                                   
 铜   <MCU-STOC  <0#MCUSTX-LOC-G  铅       <MPB-STOC  <0#MPBSTX-LOC-GRD>
      KS>        RD>                       KS>        
 铝   <MAL-STOC  <0#MALSTX-LOC-G  锡       <MSN-STOC  <0#MSNSTX-LOC-GRD>
      KS>        RD>                       KS>        
 锌   <MZN-STOC  <0#MZNSTX-LOC-G  铝合金   <MAA-STOC  <0#MAASTX-LOC-GRD>
      KS>        RD>                       KS>        
 镍   <MNI-STOC  <0#MNISTX-LOC-G  NASAA    <MNA-STOC  <0#MNASTX-LOC-GRD>
      KS>        RD>                       KS>        
 
 (编译 许娜；审校 郑茵)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐