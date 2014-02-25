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货币新闻 | 2014年 2月 25日 星期二 16:20 BJT

香港股市：受中国房地产业忧虑拖累下滑，华润创业跳水

路透香港2月25日 - 香港股市周二回吐盘中涨幅最终收低，追随A股的急剧跌势，投资者对于有关地产业限制放贷的问题仍然感到不安。

恒生指数 收低0.3%报22,317.2点，受阻于切入位在22,492.7点左右的200日移动均线。恒生国企指数 下滑0.6%。
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