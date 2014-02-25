中港贸易：1月香港净流入中国黄金量按月减少5.4%

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透香港2月25日 - 香港政府统计处周二数据显示，1月份香港对中国内地的黄金总出 口为102,637公斤（102.637吨），按月下跌19%；月内净流入中国的黄金量按月减少5.4%。 据统计处提供的最新数据，1月由香港出口往中国的黄金数量为13,795公斤，转口至中 国的数量为88,842公斤；12月分别为19,196公斤和107,448公斤。 1月自中国进口的黄金数量为12,892公斤，比12月的31,797公斤大跌59.6%。月内由香港 净流入中国的黄金总量下跌至89,745公斤，12月为94,847公斤。 现货金 于1月份反弹3.2%，扭转了前两个月的跌势，受到新兴市场忧虑拖累全球 股市疲弱支撑，而美国经济成长数据强劲，为美联储缩减买债提供理据。 2013年 出口往中国 转口往中 总出口 自中国进口 净流入中 国 国 1月 8,134 43,169 51,303 23,967 27,336 2月 25,176 71,930 97,106 36,148 60,958 3月 42,070 181,449 223,519 87,334 136,185 4月 15,213 110,502 125,715 45,614 80,101 5月 9,209 117,740 126,949 18,168 108,781 6月 6,249 105,469 111,718 7,151 104,567 7月 16,449 112,783 129,232 12,847 116,385 8月 13,170 118,204 131,374 20,869 110,505 9月 12,816 103,490 116,306 5,392 110,914 10月 18,374 129,548 147,922 16,732 131,190 11月 25,297 82,060 107,357 30,964 76,393 12月 19,196 107,448 126,644 31,797 94,847 2014年 1月 13,795 88,842 102,637 12,892 89,745 资料来源：香港统计处（完） (记者 梁慧仪；审校 黄凯)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申