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货币新闻 | 2014年 2月 25日 星期二 18:21 BJT

中港贸易：1月香港净流入中国黄金量按月减少5.4%

路透香港2月25日 - 香港政府统计处周二数据显示，1月份香港对中国内地的黄金总出
口为102,637公斤（102.637吨），按月下跌19%；月内净流入中国的黄金量按月减少5.4%。
    
    据统计处提供的最新数据，1月由香港出口往中国的黄金数量为13,795公斤，转口至中
国的数量为88,842公斤；12月分别为19,196公斤和107,448公斤。
    
    1月自中国进口的黄金数量为12,892公斤，比12月的31,797公斤大跌59.6%。月内由香港
净流入中国的黄金总量下跌至89,745公斤，12月为94,847公斤。
    
    现货金 于1月份反弹3.2%，扭转了前两个月的跌势，受到新兴市场忧虑拖累全球
股市疲弱支撑，而美国经济成长数据强劲，为美联储缩减买债提供理据。
    
  2013年    出口往中国  转口往中    总出口  自中国进口   净流入中
                              国                               国
     1月         8,134    43,169    51,303      23,967     27,336
     2月        25,176    71,930    97,106      36,148     60,958
     3月        42,070   181,449   223,519      87,334    136,185
     4月        15,213   110,502   125,715      45,614     80,101
     5月         9,209   117,740   126,949      18,168    108,781
     6月         6,249   105,469   111,718       7,151    104,567
     7月        16,449   112,783   129,232      12,847    116,385
     8月        13,170   118,204   131,374      20,869    110,505
     9月        12,816   103,490   116,306       5,392    110,914
    10月        18,374   129,548   147,922      16,732    131,190
    11月        25,297    82,060   107,357      30,964     76,393
    12月        19,196   107,448   126,644      31,797     94,847
  2014年                                                         
     1月        13,795    88,842   102,637      12,892     89,745
 资料来源：香港统计处（完） 

 (记者 梁慧仪；审校 黄凯)
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