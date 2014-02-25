《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--2月25日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透香港2月25日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本 地时间16:13时,1港元=0.78934人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示,A股相对H股的最新加权平均溢 价为-2.75%,低于上交易日收盘的-1.71%. 公司名 A股代码 H股代码 A股价格( H股价格(港 A/H股比 元) 元) 价 工商银行 3.37 4.63 0.92 建设银行 3.87 5.25 0.93 中国银行 2.54 3.24 0.99 农业银行 2.34 3.29 0.90 招商银行 9.94 13.78 0.91 中信银行 4.94 4.09 1.53 交通银行 3.78 4.94 0.97 民生银行 7.30 7.63 1.21 中国人寿 13.68 22.35 0.78 中国平安 37.64 62.40 0.76 中国太保 15.83 26.70 0.75 中信证券 10.53 15.56 0.86 新华人寿 21.31 24.35 1.11 海通证券 9.44 10.02 1.19 华能国际 4.70 6.88 0.87 大唐发电 3.78 2.94 1.63 华电国际 2.89 3.30 1.11 中煤能源 4.21 3.95 1.35 中国神华 13.75 21.10 0.83 中国石油 7.51 7.90 1.20 兖州煤业 6.79 5.71 1.51 中国石化 4.89 6.38 0.97 上海石化 3.34 2.20 1.92 中海油服 19.42 21.05 1.17 仪征化纤 3.10 1.51 2.60 中国铝业 3.16 2.83 1.41 江西铜业 12.89 13.54 1.21 洛阳钼业 5.63 3.06 2.33 紫金矿业 2.32 1.75 1.68 马钢股份 1.58 1.80 1.11 鞍钢股份 2.80 4.73 0.75 重庆钢铁 2.29 1.09 2.66 海螺水泥 14.74 28.35 0.66 洛阳玻璃 4.69 1.32 4.50 北人股份 6.59 2.15 3.88 中联重科 4.93 5.42 1.15 金隅股份 5.14 5.54 1.18 中国国航 3.69 5.10 0.92 东方航空 2.51 2.71 1.17 南方航空 2.56 2.69 1.21 中国远洋 3.20 3.31 1.22 中海集运 2.17 1.89 1.45 中集集团 14.35 17.56 1.04 中海发展 4.14 4.96 1.06 宁沪高速 5.40 9.10 0.75 深高速 3.40 3.38 1.27 成渝高速 2.75 2.14 1.63 皖通高速 3.85 3.94 1.24 广深铁路 2.61 3.50 0.94 中国南车 4.16 5.84 0.90 中国交建 3.76 5.41 0.88 中国铁建 4.02 6.41 0.79 中国中铁 2.37 3.35 0.90 长城汽车 31.92 34.30 1.18 比亚迪 48.56 43.65 1.41 广汽集团 7.64 6.99 1.38 青岛啤酒 39.99 56.35 0.90 广州药业 26.03 25.20 1.31 新华制药 6.08 3.08 2.50 海信科龙 10.28 12.50 1.04 南京熊猫 8.63 3.78 2.89 晨鸣纸业 4.35 3.06 1.80 上海医药 14.08 19.86 0.90 中兴通讯 13.09 15.92 1.04 东方电气 11.29 11.26 1.27 潍柴动力 17.02 29.65 0.73 东北电气 2.29 0.85 3.41 广船国际 17.49 18.36 1.21 经纬纺机 9.76 6.07 2.04 昆明机床 4.62 2.08 2.81 一拖股份 8.99 4.87 2.34 北辰实业 2.49 1.73 1.82 创业环保 8.63 3.82 2.86 中国中冶 1.64 1.33 1.56 金风科技 9.28 8.33 1.41 丽珠 49.90 57.75 1.09 附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。 如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>(完)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申