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货币新闻 | 2014年 2月 25日 星期二 16:30 BJT

中国金融：2014年跨境资金延续较大净流入的内外因素依然存在--外管局

路透北京2月25日 - 中国国家外汇管理局周二发布报告称，中国2014年跨境资金延续较大净流入的内外部因素依然存在，但一些潜在市场因素仍可能触发跨境资金流动的双向变动。

外管局网站刊登的跨境资金流动监测报告称，2014年全球经济尤其发达经济体表现将好于去年，将有助中国出口增长；此外中国推进深化改革，提振投资者信心，亦将促进直接投资等长期资本持续流入。

同时，主要发达经济体维持低利率货币政策，使得国内外继续维持正向利差，“本币资金贵、外币资金便宜”的局面还会存在，企业相关的财务运作将导致外汇资金净流入较多。

”因此，需要继续为促进国际收支平衡创造市场条件，同时也要为防范国际资本流动冲击风险完善调控工具，”外管局称。

外管局表示，2014年将深化外汇管理体制改革，促进贸易投资便利化，加快推进人民币资本项目可兑换，积极培育外汇市场。

同时，还要坚守不发生系统性、区域性金融风险的底线，加强跨境资金流动双向监测预警，不断完善应急预案，防范跨境资本双向流动冲击。（完）

欲览详情，请点击外管局网站链接 here (发稿 乔艳红; 审校 黄凯)
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