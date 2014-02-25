中国货币市场：兴业银行周三招标发行至多50亿元同业存单，期限三个月

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海2月25日 - 中国兴业银行 周二公告称，将于周三(26日)招标发行至多50亿元人民币同业存单，期限三个月。
刊登在中国货币网的公告显示，此为兴业银行今年第002同业存单，将采用单一价格招标方式发行；最低发行量20亿元，最高发行量50亿元。
该期同业存单具体招标时间为2月26日14:00-15:00，缴款日和起息日为2月27日，到期日和兑付日为5月27日。
兴业银行上周发行了今年首只同业存单，总额20亿元人民币，期限三个月，以报价方式发行，发行价98.6650元，按365天计，参考收益率为5.55%。
中国各家试点银行年初陆续发布今年同业存单发行计划，兴业银行公布2014年同业存单发行额度为1,000亿元人民币，与工行 和中信银行 的规模相同。
以下为明日同业存单的具体发行条款：
兴业银行2014年第002期同业存单
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计划发行量(亿元) 50
最低发行量(亿元) 20
期限(月) 3
发行方式 招标发行
起息日/缴款日 2014-2-27
到期日 2014-5-27
招标时间 2月26日14:00-15:00
中国央行去年发布同业存单管理暂行办法，存款类金融机构可以在当年发行备案额度内，自行确定每期同业存单的发行金额、期限，但单期发行金额不得低于5,000万元。存款类金融机构应当于每年首只同业存单发行前，向央行备案年度发行计划。发行备案额度实行余额管理，发行人年度内任何时点的同业存单余额均不得超过当年备案额度。 (完)
参看详情，请点选中国货币网 here (发稿 边竞; 审校 杨淑祯)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申