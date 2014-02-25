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亚洲 | 2014年 2月 25日 星期二 16:24 BJT

中国货币市场：兴业银行周三招标发行至多50亿元同业存单，期限三个月

路透上海2月25日 - 中国兴业银行 周二公告称，将于周三(26日)招标发行至多50亿元人民币同业存单，期限三个月。

刊登在中国货币网的公告显示，此为兴业银行今年第002同业存单，将采用单一价格招标方式发行；最低发行量20亿元，最高发行量50亿元。

该期同业存单具体招标时间为2月26日14:00-15:00，缴款日和起息日为2月27日，到期日和兑付日为5月27日。

兴业银行上周发行了今年首只同业存单，总额20亿元人民币，期限三个月，以报价方式发行，发行价98.6650元，按365天计，参考收益率为5.55%。

中国各家试点银行年初陆续发布今年同业存单发行计划，兴业银行公布2014年同业存单发行额度为1,000亿元人民币，与工行 和中信银行 的规模相同。

以下为明日同业存单的具体发行条款：

兴业银行2014年第002期同业存单

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计划发行量(亿元) 50

最低发行量(亿元) 20

期限(月) 3

发行方式 招标发行

起息日/缴款日 2014-2-27

到期日 2014-5-27

招标时间 2月26日14:00-15:00

中国央行去年发布同业存单管理暂行办法，存款类金融机构可以在当年发行备案额度内，自行确定每期同业存单的发行金额、期限，但单期发行金额不得低于5,000万元。存款类金融机构应当于每年首只同业存单发行前，向央行备案年度发行计划。发行备案额度实行余额管理，发行人年度内任何时点的同业存单余额均不得超过当年备案额度。 (完)

参看详情，请点选中国货币网 here (发稿 边竞; 审校 杨淑祯)
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