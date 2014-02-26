中国公开市场：一级交易商今日可申报正/逆回购，以及三个月央票需求

路透上海2月26日 - 业内人士周三透露，中国人民银行公开市场一级交易商今日可继续上报正/逆回购，以及三个月央票需求。其中正回购期限包括14天和28天期，逆回购期限为14天。

央行周二进行了1,000亿元人民币的14天期正回购操作，规模较上周同期增加逾一倍，利率则持平于3.80%。另外，本周公开市场既没有央票到期，也没有正/逆回购到期。

公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报当周公开市场需求，具体包括正/逆回购和央票。如果某些操作未出现在需求名单中，就基本不太可能进行该项操作。

央行公开市场2013年操作灵活多变。年初以逆回购发端，随后停逆转正，并在5月重启央票发行。6月“钱荒”后，7月末重启逆回购，期间并伴随数次三年央票的到期续发。10月起，主力工具逆回购操作再次生变，包含七天和14天的一周双次、仅保留七天的一周单次，以及零操作均有出现。

另外，除例行的正/逆回购，以及央票(续)发行外，央行去年亦新创设短期流动性调节工具(SLO)和常备借贷便利(SLF)，根据需要调节市场流动性。（完）

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