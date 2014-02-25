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货币新闻 | 2014年 2月 25日 星期二 16:33 BJT

更新版 1-德国经济：外贸推动第四季经济成长，但内需表现令人失望

不过，分析师预计今年德国国内需求将会拾起动能。德国政府也依赖国内需求实现1.8%的预期成长率；然而，对外贸易可能会给成长拖后腿。

“虽说有一些风险，但德国经济情况还不错。”Nordea分析师Holger Sandte表示。

“今年实际收入的好转，意味着民间消费很可能会提升。”

考虑到工资大幅增加以及创纪录的就业水平和温和的通胀率，今年家庭支出前景比较明朗；低利率则让人们没有存储的欲望。

此外，德国联邦统计局周二表示，德国联邦、州和市政政府去年总共实现了3亿欧元的财政盈余。(完) (编译 侯向明/洪曦; 审校 许娜/田建华)
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