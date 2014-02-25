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市场报道 | 2014年 2月 25日 星期二 16:27 BJT

欧洲经济：欧洲央行认为目前没有通缩风险--央行执委普雷特

路透布鲁塞尔2月25日 - 比利时标准报周二刊登的一次专访显示，欧洲央行执委普雷特指出，目前没有通缩风险，民众也没有延迟购买的迹象。

普雷特对该报表示，持续的低通胀将构成风险。

但目前这主要受食品和能源成本受抑制所推动。能源价格波动性很大。

“需求疲弱加之失业率居高不下也有一定影响，”他称。

欧洲央行的职责是保证物价稳定，该行将这诠释为中期内通胀率在略低于2%的水位。

欧元区通胀率目前仅为0.8%，远低于目标。“我们承认物价走势疲弱的现状及这一疲态在中期内还将延续，”普雷特称。(完) (编译 石冠兰 审校 杜明霞)
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