中国外管局报告：美元升水和人民币低波动率叠加刺激企业远期结汇

路透北京2月25日 - 中国外管局2013年中国国际收支报告在其所附专栏文章中表示，2013年9月以来，银行代客远期结售汇（签约）顺差持续快速增长，美元升水和人民币低波动率刺激企业远期结汇。

当前国内外汇市场已初步具备自我调节、自担风险、自主平衡的条件，关键是要在政策上释放空间，发挥市场在资源配置中的决定性作用。

以下是2013年中国国际收支报告中，题为“美元升水和人民币低波动率叠加刺激企业远期结汇”的专栏进行的相关分析：

2013年9月以来，银行代客远期结售汇（签约）顺差持续快速增长，9-12月月均顺差175亿美元，较前八个月月均顺差增长125%，并且结汇和售汇期限一短一长反向变化。9-12月，3个月以下期限的结汇交易占比月均51.6%，高于前八个月月均43.4%的水平，而3个月以下期限的售汇交易占比月均 48.3%，低于前八个月月均50.7%的水平。

美元升水和人民币低波动率刺激企业远期结汇。2013年，本外币正利差延续使远期汇率维持美元升水，但这并非促使企业选择远期结汇的唯一条件，还取决于企业怎么看未来汇率水平。通常情况下企业对于未来外汇收入是办理远期结汇还是未来即期结汇，主要是比较当前远期汇率（F）与预期未来汇率（SF），F>SF时将偏向选择远期结汇，F<SF时将偏向选择未来即期结汇。F是由银行根据本外币利差、市场供求等因素定价，而SF则是企业基于以往汇率波动情况对未来的预期。

二季度，因应新兴市场货币贬值和我国经济下行压力加大的国内外环境变化，人民币波动率明显上升并偏向看空人民币，但7月以后波动率开始持稳甚至小幅下降。人民币较低的波动率意味着未来升值或贬值的可能性较小，汇率将在目前水平上保持稳定。远期汇率贬值和即期汇率稳定两个条件的并存，使企业选择远期结汇在财务上更有吸引力，引发远期结汇需求在9-12月期间出现集中释放。1999-2001年间，人民币对美元汇率保持高度稳定，但反映当时本外币负利差的远期汇率呈现美元贴水，意味着企业选择远期购汇可以获得稳定的财务收益，导致这期间远期结售汇持续较大逆差。

市场对远期结售汇的动态平衡具有潜在的自我调节机制。从利率平价角度看，为平盘远期结汇头寸，银行需要提前卖汇（因为企业未来才实际支付美元），占用了相应的美元。企业远期结汇越多，银行占用美元越多，对货币市场美元利率产生上行压力，本外币正利差收窄将使远期美元升水收窄，远期结汇和购汇的财务吸引力一降一升。