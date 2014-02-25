中国外管局报告：美元升水和人民币低波动率叠加刺激企业远期结汇

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透北京2月25日 - 中国外管局2013年中国国际收支报告在其所附专栏文章中表示，2013年9月以来，银行代客远期结售汇（签约）顺差持续快速增长，美元升水和人民币低波动率刺激企业远期结汇。
当前国内外汇市场已初步具备自我调节、自担风险、自主平衡的条件，关键是要在政策上释放空间，发挥市场在资源配置中的决定性作用。
以下是2013年中国国际收支报告中，题为“美元升水和人民币低波动率叠加刺激企业远期结汇”的专栏进行的相关分析：
2013年9月以来，银行代客远期结售汇（签约）顺差持续快速增长，9-12月月均顺差175亿美元，较前八个月月均顺差增长125%，并且结汇和售汇期限一短一长反向变化。9-12月，3个月以下期限的结汇交易占比月均51.6%，高于前八个月月均43.4%的水平，而3个月以下期限的售汇交易占比月均 48.3%，低于前八个月月均50.7%的水平。
美元升水和人民币低波动率刺激企业远期结汇。2013年，本外币正利差延续使远期汇率维持美元升水，但这并非促使企业选择远期结汇的唯一条件，还取决于企业怎么看未来汇率水平。通常情况下企业对于未来外汇收入是办理远期结汇还是未来即期结汇，主要是比较当前远期汇率（F）与预期未来汇率（SF），F>SF时将偏向选择远期结汇，F<SF时将偏向选择未来即期结汇。F是由银行根据本外币利差、市场供求等因素定价，而SF则是企业基于以往汇率波动情况对未来的预期。
二季度，因应新兴市场货币贬值和我国经济下行压力加大的国内外环境变化，人民币波动率明显上升并偏向看空人民币，但7月以后波动率开始持稳甚至小幅下降。人民币较低的波动率意味着未来升值或贬值的可能性较小，汇率将在目前水平上保持稳定。远期汇率贬值和即期汇率稳定两个条件的并存，使企业选择远期结汇在财务上更有吸引力，引发远期结汇需求在9-12月期间出现集中释放。1999-2001年间，人民币对美元汇率保持高度稳定，但反映当时本外币负利差的远期汇率呈现美元贴水，意味着企业选择远期购汇可以获得稳定的财务收益，导致这期间远期结售汇持续较大逆差。
市场对远期结售汇的动态平衡具有潜在的自我调节机制。从利率平价角度看，为平盘远期结汇头寸，银行需要提前卖汇（因为企业未来才实际支付美元），占用了相应的美元。企业远期结汇越多，银行占用美元越多，对货币市场美元利率产生上行压力，本外币正利差收窄将使远期美元升水收窄，远期结汇和购汇的财务吸引力一降一升。
从市场供求角度看，企业远期结汇越多，供大于求将对远期汇率产生下行压力，远期美元升水将收窄，远期结汇和购汇的财务吸引力一降一升。9-12月远期结售汇顺差大幅增长同时，境内市场远期美元升水点数也明显收窄。这表明，当前国内外汇市场已初步具备自我调节、自担风险、自主平衡的条件，关键是要在政策上释放空间，发挥市场在资源配置中的决定性作用。(完) (整理 宿泱韫; 审校 黄凯)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申