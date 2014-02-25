版本:
中国
亚洲 | 2014年 2月 25日 星期二 17:06 BJT

欧洲政治：不要迫使乌克兰在俄罗斯和西方之间站队--俄外长

路透莫斯科2月25日 - 俄罗斯外长拉夫罗夫(Sergei Lavrov)周二表示，不能迫使乌克兰在俄罗斯和西方国家之间站队。这是俄罗斯给欧盟和美国发出的最新警告，即不要企图左右乌克兰的未来。

拉夫罗夫在同卢森堡外长Jean Asselborn会谈后的联合发布会上说，“企图强迫给乌克兰在原则上作出选择：‘跟我们走或反对我们’，这是很危险的，只会事与愿违。”(完) (编译 侯向明； 审校 田建华)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐