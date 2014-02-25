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亚洲 | 2014年 2月 25日 星期二 17:10 BJT

新兴汇市：出口商买需支撑韩元和马币，然人民币走贬给亚币构成拖累

亚洲 当日 今年以来 2013年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 102.37 102.50 +0.13 +2.84 105.28

坡元 1.2633 1.2629 -0.03 -0.01 1.2632

台币 30.402 30.425 +0.08 -1.49 29.950

韩元 1072.48 1074.50 +0.19 -1.59 1055.40

泰铢 32.55 32.56 +0.03 +0.95 32.86

菲律宾披索 44.62 44.58 -0.09 -0.49 44.40

印尼卢比 11660.00 11640.00 -0.17 +4.29 12160.00

印度卢比 61.92 62.07 +0.24 -0.19 61.80

马币 3.2770 3.2850 +0.24 -0.05 3.2755

人民币 6.1243 6.0984 -0.42 -1.15 6.0539

(完)

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