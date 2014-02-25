版本:
中国
货币新闻 | 2014年 2月 25日 星期二 17:19 BJT

欧洲政经：乌克兰组建新政府的投票延迟至周四--议长

路透基辅2月25日 - 乌克兰议会周二将组建新国家联合政府的投票时间延迟至周四，以给予更多商讨时间。

议长兼代理总统Oleksander Turchinov称，“有关国家联合政府的投票应当在周四举行。”外界此前预计会在周二会议进行组建政府的投票。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐