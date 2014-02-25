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债券 | 2014年 2月 25日 星期二 17:12 BJT

东欧汇率：乌克兰货币格里夫纳在总统被推翻后续跌，逼近纪录低位

路透基辅2月25日 - 乌克兰货币格里夫纳兑美元 周二开盘约一小时后较周一尾盘9.45下跌3%。

周一在该国总统亚努科维奇被推翻后，格里夫纳下跌约3.8%。

最近几天格里夫纳不断下跌，已接近2008年12月时创下的纪录低点9.55。(完)

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