《中国债市每日综述》一二级现券联袂火爆，央行仅适度回笼点燃多头热情

* 一二级现券共同上演火爆走势

* 公开市场仅千亿元正回购，央票亦未现身

* 做多热情点燃，买盘大振

* 多头行情短线有望延续

路透上海2月25日 - 中国银行间市场一二级现券周二共同演绎火爆行情；今日公开市场仅以千亿元正回购回笼资金，基本在市场预期之内，且央行票据未有现身，多头热情被点燃，买盘大振，二级利率债收益率继续挫跌。

他们并指出，资金价格持续低位徘徊，机构做多热情已被激发，若央行政策面不出意外，多头行情短线料将延续。

“买盘很疯狂，(收益率)下的很猛，很多大行、股份制(银行)都出来买了。”北京一商业银行交易员称。

他并指出，今日央行正回购回笼力度虽然较上周同期倍增，但对比目前宽松的流动性，回笼力度基本在预期之内，且机构此前担忧的央行票据并未出现，“这就是利好了，1,000亿顶多对冲掉外汇市场投放的那部分(流动性)，更何况还有年后回流的资金？”

近期人民币急转直下的贬势，市场揣测是监管层借大举买入美元，以改变人民币单向升值预期的意图反映。为对冲汇市上所投放的流动性，中国央行公开市场周二14天正回购规模倍增至千亿元人民币，但货币市场宽松态势并未明显改观。

广发银行交易员吴思捷也表示，目前来看，资金面出现骤然收紧的概率很小,央行通过正回购来回笼外汇市场投放的流动性，而资金面整体的收紧会有一个逐步推进的过程。

前述北京的交易员还提到，一级行情今日也颇为振奋，国开行福娃债招标结果均低于预期，“信用债发行据说也很火爆，认购很踊跃。”

“(行情)应该还能走一波，大家这个热情都起来了，怎么着也得给点面子。”他称。

国开行 周二招标的五期固息债("福娃债")，收益率均低于市场预期。市场人士表示，央行正回购操作虽加量，但资金面宽松格局不改，且经济基本面担忧再起，亦整体利好债市，综合因素影响下，机构参与投标热情大增，中标结果明显走低。

剩余期限约6.65年的固息国债130020券最新成交对应收益率 为4.32%，上日尾盘为4.38%。中金所五年期国债期货主力合约1403 收报92.45元，较上日结算价涨0.346元，或0.38%。

**资金仍宽，然减点成交不再多见**

中国银行间市场周二主要质押式回购利率 涨跌互现。央行公开市场正回购操作力度基本符合预期，资金宽松格局未改；但流动性供给较此前水漫金山的局面已有不少改观，回购利率减点成交的情况已不太多见。

市场人士并指出，疑似央行引导的汇率主动贬值，或主导了人民币流动性的充裕局面，短期内资金面可能仍将受外汇市场联动的影响。

“还是比较松，但是减点现象基本没有了，不像上周那么泛滥，(央行正回购量)适中吧，不算太高，但也不算少，”上海一银行交易员称。

他谈到，在春节后资金回流银行体系已基本落定后，近期影响流动性的主要因素已让位于外汇市场的汇率波动，接下来宽松的资金面能否延续，汇率的走向以及央行的干预动作仍是重要影响因素。

今日隔夜回购利率自低位有所反弹，而七天和14天品种继续小跌。上述交易员认为，虽然短期内资金尚未看到收紧迹象，但由于正回购利率为货币市场利率设了一个基准，回购利率难有续跌空间，“虽然向上的空间暂时不多，毕竟(14天)正回购3.8%放在那里，要往下也很难。”

人民币兑美元即期 今日延续前期贬势，大幅走贬盘中最低触及6.1310元。

北京时间16:20 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.7174 1.6413 +7.61

七天 3.2183 3.2712 -5.29

14天 3.8169 3.8660 -4.91

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 1.8600 2.5750 -71.50

七天 2.7200 3.8450 -112.50

14天 3.0350 3.9100 -87.50

回购定盘利率

其中:隔夜 1.7500 1.7200 +3.00

七天 3.2400 3.3400 -10.00

14天 3.8200 3.9800 -16.00

Shibor

其中:隔夜 1.7200 1.7000 +2.00

七天 3.2780 3.3390 -6.10

三个月 5.5585 5.5665 -0.80